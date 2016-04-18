18.04.2016 - 15:04 |
Mabel Matiz, Garajistanbul Sahnesi'nde!
Sevilen şarkıcı Mabel Matiz, 23 Nisan Cumartesi akşamı gerçekleşecek etkinlikle garajistanbul sahnesine konuk oluyor.
2011 yılında kendi adını taşıyan ilk albümüyle müzik dünyasına merhaba dediği ilk günlerden bu yana, başta müzik eleştirmenleri ve Türk müzikseverlerin saygı ve büyük beğenisini kazanan Mabel Matiz, 2013 yılında ödüllere doymayan albümü "Yaşım Çocuk"tan sonra dinleyicilerini şimdi de "Gök Nerede" ile Türk pop müziğinin ölümsüzleri arasına girmeyi başardı.
Kapı Açılış : 20:00
Sahne : 23:00
Bilet Kategorileri : VIP 100 TL, Normal 50 TL