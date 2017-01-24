Mahşeri Cümbüş'den sömestr hediyesi

Türkiye'de modern doğaçlama tiyatroyu, seyircileri interaktif iletişimle oyuna dahil ederek en eğlenceli haliyle sahneye koyan Mahşer-i Cümbüş 16 yaşında.

Kariyerlerinde yer aldıkları projeler ile ciddi takipçi kitlesine sahip olan Mahşer-i Cümbüş ekibi 16. yıllarında, 2015 yılında kaybettiğimiz hocaları, Türk tiyatrosunun duayen ismi Prof. Dr. Nurhan Karadağ anısına sahneye çıkıyor.

Sezon boyunca Türkiye'deki tüm oyunlarında perdeyi Karadağ anısına açacak olan ekip, nezaketleri ile de hocalarına yakışır bir tavır sergiliyor.

Öğrencilere İndirim.

Ayhan Taş, Burak Satıbol, Özlem Türay, Ayça Işıldar Ak, Yiğit Arı, Güray Özcan ve Serdar Sezgin Güvenç'ten oluşan Mahşer-i Cümbüş ekibi, 2016-2017 sezonun da bir kez daha Anadolu yakasına geliyor. 1 Şubat'ta Kozzy AVMKozyatağı Kültür Merkezi Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi'nde perde açacak olan Mahşer-i Cümbüş, kendilerini izlemeye gelen, yarı yıl tatilindeki çocuklara da keyifli dakikalar yaşatacak. Biletlerde de öğrencilere özel indirim yapılan gösteride ekip, Kadıköy izleyicisini kahkaha dolu bir geceye davet ediyor.

Mahşer-i Cümbüş, birbirinden ünlü ve eğlenceli oyuncu kadrosu ile izleyenlere kendilerinin de yer aldığı keyifli dakikalar sunuyor.

Mahşer-i Cümbüş ekibi 1 Şubat 2017 çarşamba akşamı Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan sahnesinde sanatseverler ile buluşacak. Gösterinin biletleri Biletix'de satışta.