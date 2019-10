Mark Knopfler Nisan'da İstanbul'da!

2013 yılının Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında 25 ülkede, 72 konser verecek olan sanatçı, sekizinci solo albümü “Privateering” tanıtımı için 8 kişilik orkestrası ile İstanbul’da olacak. 5 Ekim’de başladığı dünya turnesinin 35. konserini İstanbul’da gerçekleştirecek olan efsanevi Rock yıldızı, İstanbullu müzik severlere 5 yıl aradan sonra yeniden müzik ziyafeti verecek. Kanada konseri ile başlayacak olan Mark Knopfler turnesi İspanya’da tamamlanacak.

Brothers in Arms, Your Latest Trick, Romeo and Juliet ve çok daha fazlası…

29 yaşında öğrendiği ve penasız çaldığı gitarı ile dünyadaki hayranlarının “eşsiz” ve “modern çağın ozanı” sözleriyle bahsettiği ve son albümü “Privateering”in tarzı ile Blues severlere de bir armağan vermiş olan Mark Knopfler, turnede söyleyeceği “Sultans of Swing”, “Brothers in Arms”, “Your Latest Trick”, “So Far Away”, “Walk of Life” ve “Romeo and Juliet” parçaları ile hayranlarının 2008 yılından beri bekledikleri performansı Ülker Sports Arena’da sergileyecek.

Sanatçı, 2013 yılında yeniden turneye çıkmanın heyecanını şu sözlerle dile getiriyor; “Küçük bir savaş gemisinin kaptanı olmak gibi, tüm ekibimle yollara koyulmaktan zevk alıyorum” Seyircilerin hayatlarının bir parçası olmuş şarkılarını istemesinin kendisine büyük bir zevk verdiğini söyleyen sanatçı; “Eski Dire Straits şarkılarının özelliği insanların hayatlarında bir işaret levhası gibi olması. Tabii ki şarkıları yaşatmak ve bana anlam katması ve kabare gibi olmaması açısından bu şarkıları bazen farklı çalıyorum fakat bazı noktalar var ki “Sultans” şarkısının sonundaki küçük, anlamsızca oynamalar olmazsa dünya insanlar için çekilmez bir hal alıyor. Eski parçaları çalmayı seviyorum, şarkıları ben yazdım ve insanlar dinlemeyi seviyor, aslında bu kadar basit.”

Kendine özgü gitar çalma tekniği ve şarkı sözleri ile 70’lerin sonlarında dikkatleri üzerine çeken Knopfler, 80’li yıllarda Dire Straits grubu ile milyonlarca hayrana sahip oldu ve müzik tarihinin unutulmayacak isimlerinden biri haline geldi. Sanatçı, kariyerine 90’ların ortasından itibaren çıkardığı solo albümler ile devam ediyor. Mark Knopfler, Emmylou Harris ile beraber hazırladığı “All The Roadrunning” albüm ve DVD’si, Private Investigations “Best Of” albümleriyle de ülkemizde büyük ilgi gördü.

Mark Knopfler

12 Ağustos 1949 tarihinde Glasgow’da doğan Mark Knopfler, okul yıllarında İngilizce’ye yatkınlığı ile dikkat çekti. 1967’de “Harlow Technical College”de bir yıl gazetecilik eğitimi alan ve ardından “Yorkshire Evening Post” gazetesinde iki yıl muhabirlik yapan Knopfler, eğitimine Leeds Üniversitesi’nin İngilizce bölümünde devam etti.

Üniversite yıllarında ilk grubunu Steve Philips’le kuran sanatçı, 70’li yılların ortasında pek çok grup kurdu veya gruplara dahil oldu. 1978 yılında yayınlanan ilk albüm Dire Straits ile hem Dire Straits hem de Mark Knopfler, Rock müzik tarihinde önemli sayfa açtılar.

1996 yılından itibaren kariyerine solo çalışmalarıyla devam eden Mark Knopfler, Rock müzik tarihinin yaşayan en ünlü efsanevi ismi olarak anılıyor. Bir çok Grammy ödülüne sahip olan sanatçı, “Money For Nothing”, “Sultans Of Swing”, “Romeo and Juliet”, “Walk of Life”, “Your Latest Trick” gibi bir çok hit şarkıya imza atmıştır. Ayrıca Bob Dylan ve Randy Newman’in albümlerini prodüktörlüğünü yapmış, bunun yanı sıra Cal, LocalHero, Princess Bride ve A Shot at Glorygibi birçok filmin film müziklerini yapmıştır.