Maşa ile Koca Ayı çocuklarla buluşuyor

Eğlence, aksiyon ve maceralarla dolu muhteşem şovun ardındanMaşa ile Koca Ayı, çocuklarla fotoğraflar çektirecek, posterlerini hediye edecekler.

Yarıyıl tatiline giren tüm çocuklar, karne sevincini Maşa ile Koca Ayı’nınTrump Alışveriş Merkezi’ndeTürkiye’de ilk kez gerçekleşecek olan muhteşem sahne şovuyla yaşayacaklar.Çocukların büyük bir ilgiyle ve merakla takip ettiği dünyaca ünlü Maşa ile Koca Ayı, 21-29 Ocak tarihleri arasında Trump Alışveriş Merkezi’nde çocuklarla bir araya gelecek.



Eğlence, aksiyon ve macera bir arada!

Trump Alışveriş Merkezi’nin çocuk katında kurulacak özel sahnede en eğlenceli gösterilerini çocuklar için sergileyecek olan Maşa ile Koca Ayı, çocukların karne coşkusunu birbirinden renkli sürprizlerle paylaşacak. Maşa ile Koca Ayı’yla bol bol fotoğraf çektirebilecekleri eğlenceli gösteriler, çocukların unutulmaz anıları arasında yer alacak. Ayrıca Maşa ve Koca Ayı, çocuklara posterlerini hediye edecekler.



21-29Ocak tarihleri arasında her gün 12:00/14:00/16:00/18:00 saatlerinde Trump Alışveriş Merkezi’nin B3 katında gerçekleşecek olan Maşa ile Koca Ayıetkinlerinde tüm çocuklar birbirinden eğlenceli danslar ve oyunlarla tatilin tadını çıkaracak.



Maşa adında küçük bir Rus kızı ile sirkten emekli, Mişka adında bir ayı arasında geçen maceraları konu edinen sahne şovu tüm çocukların ücretsiz katılımına açık olacak.