Mayıs'a Balık Ekmek Caz yakışır!

İzleyicilerini BalıkEkmekCaz teknesinde ağırlayan “Balık Ekmek Caz” çok beğenildi. Biletleri önceden tükenmeye başlayan etkinliğin Mayıs ayı programında,15 Mayıs Ece Göksu Quartet ve İmer Demirer, 22 Mayıs Yahya Dai Quartet, 29 Mayıs Önder Focan ve Sibel Köse Quartet yer alıyor.

Hepsi de enstrümanının virtüözü olan sanatçılarıyla “Balık Ekmek Caz”, Mayıstan itibaren Cumartesi akşamları BalıkEkmekCaz teknesi ile Boğaz’da…





Mayıs Programı

Her Cumartesi saat 19.30 – 22.00’da BalıkEkmekCaz teknesinde

Kalkış Yeri: Kuruçeşme

15 Mayıs Cumartesi : Ece Göksu Quartet ve İmer Demirer

Ece Göksu (vokal)

Kürşad Deniz (piyano)

İmer Demirer (trompet)

Kağan Yıldız (kontrabas)

Ferit Odman (davul)

22 Mayıs Cumartesi : Yahya Dai Quartet

Yahya Dai (saksafon)

Ercüment Orkut (piyano)

Kağan Yıldız (kontrabas)

Ediz Hafızoğlu (davul)

29 Mayıs Cumartesi : Önder Focan ve Sibel Köse Quartet

Sibel Köse (vokal)

Önder Focan (gitar)

Ozan Musluoğlu (kontrabas)

Derin Bayhan (davul)