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    HaberlerEtkinlikMayıs'a Balık Ekmek Caz yakışır!
    10.05.2010 - 16:05 |

    Mayıs'a Balık Ekmek Caz yakışır!

    Balık Ekmek Caz 15 Mayıs Cumartesi günü saat 19.30’da Ece Göksu Quartet ve İmer Demirer ile devam ediyor.

    Mayıs'a Balık Ekmek Caz yakışır!

    İzleyicilerini BalıkEkmekCaz teknesinde ağırlayan “Balık Ekmek Caz” çok beğenildi. Biletleri önceden tükenmeye başlayan etkinliğin Mayıs ayı programında,15 Mayıs Ece Göksu Quartet ve İmer Demirer, 22 Mayıs Yahya Dai Quartet, 29 Mayıs Önder Focan ve Sibel Köse Quartet yer alıyor.

    Hepsi de enstrümanının virtüözü olan sanatçılarıyla “Balık Ekmek Caz”, Mayıstan itibaren Cumartesi akşamları BalıkEkmekCaz teknesi ile Boğaz’da…

    Mayıs Programı

    Her Cumartesi saat 19.30 – 22.00’da BalıkEkmekCaz teknesinde
    Kalkış Yeri: Kuruçeşme

    15 Mayıs Cumartesi : Ece Göksu Quartet ve İmer Demirer

    Ece Göksu (vokal)
    Kürşad Deniz (piyano)
    İmer Demirer (trompet)
    Kağan Yıldız (kontrabas)
    Ferit Odman (davul)

    22 Mayıs Cumartesi : Yahya Dai Quartet

    Yahya Dai (saksafon)
    Ercüment Orkut (piyano)
    Kağan Yıldız (kontrabas)
    Ediz Hafızoğlu (davul)

    29 Mayıs Cumartesi : Önder Focan ve Sibel Köse Quartet

    Sibel Köse (vokal)
    Önder Focan (gitar)
    Ozan Musluoğlu (kontrabas)
    Derin Bayhan (davul)

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