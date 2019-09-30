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30.09.2019 - 13:04 |

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul etkinlik takvimini açıklıyor

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul İlkbahar/Yaz 2020 sezonu 8-11 Ekim 2019 tarihleri arasında Zorlu PSM'de gerçekleşecek. Moda dünyasının tüm önemli aktörleri tarafından heyecanla beklenen etkinlik, aynı zamanda İstanbul'da moda haftasının 10. yılını kutlamanın gururunu yaşıyor.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul etkinlik takvimini açıklıyor

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında koleksiyonlarını sergileyecek olan marka ve tasarımcılar arasında BAĞZIBAĞLI PRIVÉ X ÖZLEM ERKAN, BARBIE by ÇİĞDEM AKIN, CAN YUNUS ÇETİNKAYA, CEREN OCAK, EXQUISE, GOKHANYAVAS, HEMINGTON, JOIN US, KITH&KIN, LUG VON SIGA, MEHMET KORKMAZ, MEHTAP ELAİDİ, MEHTAP ELAİDİ X LENZING™ ECOVERO™, Mercedes-Benz presents MiiN by KADİR KILIÇ, MERT ERKAN, MURAT AYTULUM, NATALIE KOLYOZYAN, NEW GEN by İMA, NİYAZİ ERDOĞAN, ÖNDER ÖZKAN, ÖZLEM SÜER, PIONEERING DESIGNERS I FUTURISTIKLOVER by MUHAMMED İLOĞLU - MEHMET EMİROĞLU - ŞEBNUR GÜNAY, PIONEERING DESIGNERS II EMRE PAKEL - SEYDULLAH YILMAZ, SUDI ETUZ, WRDB DB-BERDAN, Y PLUS by YAKUP BİÇER ve YELDA ASLAN yer alıyor.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, 14. sezonunda "Together" teması ile moda endüstrisinin tüm paydaşlarını güçlerini birleştirmeye ve tek bir moda platformu etrafında yaratıcılığı paylaşmaya davet ediyor. Her yıl iki defa, uluslararası moda takvimi doğrultusunda düzenlenen moda haftasının çok sesliliği kucaklayan takviminde moda endüstrisinin tecrübeli isimlerinin yanı sıra, yetenekli genç tasarımcılar da ağırlıklı olarak dikkat çekiyor. Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, marka ve tasarımcıların İlkbahar/Yaz 2020 koleksiyonlarının yanı sıra günümüz moda endüstrisine alternatif bakış açıları sunan, modanın farklı alanlarına ışık tutan ilham verici konuşmalar ve panellerle de zenginleşecek. Bu konuşma ve panellerle ilgili detaylı bilgiler ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul ile eş zamanlı ve aynı mekânda gerçekleşen, 5 yıldır yerli ve yabancı satın alma sorumlularını, genç moda girişimcilerini, moda basını mensuplarını bir çatı altında buluşturan ve yeni işbirliklerine zemin hazırlayan The Core Istanbul, bu sezon 10-11 Ekim tarihleri arasında misafirlerini ağırlayacak. 20'nin üzerinde markanın yanı sıra 10'a yakın tasarımcının da katılımıyla moda endüstrisine güncel ve yaratıcı çözümler sunan The Core Istanbul, bu sezon "Meet the Talents" alanında genç ve yetenekli Türk tasarımcıların hazırladıkları, sınırlı sayıda tasarımı da sektör profesyonelleri ile buluşturacak.

Bu sezon da Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’a yabancı basın ve satın alma sorumlularının yoğun ilgisi devam ediyor. Dünyanın önde gelen zincir mağaza ve butiklerini temsilen satın alma sorumluları ve önde gelen yayınları adına değerli basın mensupları IHKIB’in desteğiyle İstanbul'a gelerek MBFWI'yi takip edecekler.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, Mercedes-Benz’in isim sponsorluğunun yanı sıra; Aliexpress, DHL, Dyson, LENZING™ ECOVERO™'nun resmi sponsorluğunda; Zorlu Center ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin desteğiyle ve tedarikçi sponsorlar Brand Who, LLOOK, L’Oréal Professionnel, M.A.C Cosmetics ve Red Bull'un katkılarıyla gerçekleştirilmektedir.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) organizasyonuyla düzenlenen MBFWI; Moda Tasarımcıları Derneği (MTD), Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve İstanbul Moda Akademisi (İMA) tarafından desteklenmektedir.

 

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