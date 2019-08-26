Midye tatlısı, sıradan tatlıların dışında hem enfes hemde tadı çıtır çıtır muhteşem bir tariftir. En çok merak edilen ve en pratik şerbetli tatlılar arasında listenin başında yer alan midye tatlısının tarifini sizlerle paylaşıyoruz. Çıtır çıtır tadı, muhteşem kıvamıyla çok beğeneceğiniz enfes midye tatlısının evinizde kolayca yapabilirsiniz. Klasik şerbetli tatlıların dışında olan midye şeklinde tatlı, baklavanın tahtını zorlayan bir lezzettir. Peki midye tatlısı nasıl yapılır? İşte midye tatlısı tarifi...

Malzemeler:

-1 tane yumurta

-1 çay bardağı sıvı yağ

-1 çay bardağı yoğurt

-1 çay bardağı süt

-Yarım çay bardağı su

-1 yemek kaşığı üzüm sirkesi

-1 çay kaşığı tuz

-1 paket kabartma tozu

-Aldığı kadar un

İç malzemesi:

-2 su bardağı ceviz

-Yarım su bardağı hindistan cevizi

-Kaymak

-Açmak için nişasta

Üzerine dökmek için:

-250 gr tereyağı

-1 çay bardağı sıvı yağ

Şerbeti için:

-4 su bardağı şeker

-5 su bardağı su

-Yarım limon suyu

Midye tatlısı nasıl yapılır?



-Hamur malzemelerini yoğurma kabına koyun, unu yavaş-yavaş ilave ederek yumuşak bir hamur yoğurun ve hamurdan 12 beze yapın.

-Çay tabağı büyüklüğünde açın üzerine nişasta serpin arasına buzdolabı poşeti koyarak üst üste koyun.

-Üzerini kapatıp buzdolabında 4 saat bekletin. Nişasta ile açabildiğiniz kadar açın ne kadar ince olursa o kadar güzel olacaktır.

-Açtığınız yufkayı oklavaya sarın iki ucundan tutup ortaya toplayın oklavadan çıkarın. Yufkayı masaya açın ortaya pileli şekilde toplayın ceviz ile hindistan cevizini karıştırın birer tatlı kaşığı 3 parmak aralıklı koyun, üzerine 1 er çay kaşığı kaymak koyun üzerini iki taraftan kapatın boşluklardan parmağınızla sıkıştırın ve bıçakla kesin.

-Kestiğiniz parçayı ters çevirip uçlarını parmağınızla bastırın tepsiye dizin. Tereyağını tavada eritin üzerine olan beyaz köpüğünü kaşıkla alın ve sıvı yağ ilave edini tatlınızın üzerine birer yemek kaşığı dökün 180°C fırında pişirin.

-Tatlı pişerken şerbetin ide hazırlayın. Şeker ve suyu tencereye koyun karıştırın şeker eriyene kadar ocakta karıştırın.

-Kaynamaya başlayınca kısık ateşte 20 dakika daha kaynatın ve içerisine limon suyunu ekleyerek 10 dakika daha kaynatıp şerbetin altını kapatın.

-Şerbetinizi ılık bir hale getirerek, soğuk tatlınızın üzerine dökün. Üzerini antep fıstığı ile süsleyip 1 saat dinlendirin.

Afiyet olsun.