Opeth için 6 Mart'ta hazır mısın?

Avrupa’nın en büyük rock&metal gruplarından biri olarak gösterilen Opeth, KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak

Opeth, KüçükÇiftlik Park'ın kış etkinliklerini gerçekleştirdiği 2600 metrekarelik ısıtmalı dev kapalı alanda müzikseverlerle buluşuyor.Türkiye’deki kitlesini her yeni albümüyle daha da genişleten Opeth, 6 Mart’ta Charm Music organizasyonuyla üç yıl aradan sonra KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak.

Opeth, Blue Jean dergisinin ücretsiz eki olan Headbang’in 5. yıl kutlaması çerçevesinde KüçükÇiftlik Park’ta hayranlarına unutulmayacak bir müzik şöleni yaşatacak. Türkiye’deki hayranlarının karşısına üçüncü kez çıkacak olan Opeth’in performansı sabırsızlıkla bekleniyor.

Sadece İsveç’in değil, Avrupa’nın da en büyük rock ve metal gruplarından biri olarak gösterilen Opeth, son albümü “Heritage” başta olmak üzere unutulmaz şarkılarını KüçükÇiftlik Park sahnesinde seslendirecek.

Tarih: 6 Mart 2012, Salı

Saat: 21.00

Yer: KüçükÇiftlik Park

Bilet Fiyatı: Sahne Önü - 112.00 TL Normal - 67.00 TL

Satış Noktaları: Biletix, Etkinlik Günü KüçükÇiftlik Park Ana Gişe– Tel No: 212 2665650

Opeth Hakkında

1990 yılında İsveç'te kurulmuş Progressive Metal grubudur. Yıllar içinde pek çok eleman değişikliği yaşayan grupta, vokal, gitarist ve söz yazarı olarak Mikael Åkerfeldt her zaman ön adam olmuştur. Opeth etkin olduğu yıllardan günümüze kadar caz, progresif, geleneksel, blues, klasik tarzdaki müziği, metal müzik ile tutarlılıkla harmanlar, bu harmanlara uzun ve tekrarı bol kompozisyonlarında yer verir. Grup yıllar içinde kendi tarzını oluşturmuş ve geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. İlk dört albüm boyunca nadiren sahneye çıkan grup, özellikle Blackwater Park albümünün ardından çıktıkları dünya turunda birçok ülkede sahne almıştır.