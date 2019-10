‘Otizm Orkestrası’ gün sayıyor

15’ini üniversite öğrencisi, 15’ini de otistik gençlerin oluşturduğu 30 kişilik orkestra, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde üniversitede düzenlenecek ‘Özel Çocuklar Festivali’nde sahne alacak. Festival biletlerinden elde edilecek olan gelirle, ‘Özel Çocuklar Müzik Atölyesi’ açılacak.



50 Işıklı gencin kurduğu ‘FMV Işık Üniversitesi Otizm Orkestrası Topluluğu’nun amacı otizmli bir çocuğun müziğe, dansa ve resime olan yetenek ve ilgisini ortaya çıkararak toplumda bir farkındalık yaratmak. Sadece İstanbul’dan değil; Antalya, Ankara ve İzmir gibi çeşitli illerden de orkestraya katılan çocuklar ile bazen haftada 3 gün, bazen 15 günde bir provalar yapılıyor. Provaların sayısı arttıkça çocukların kendilerine güvenleri, sorumluluk alma duyguları, el becerileri, başladıkları işi bitirme, konsantre olma gibi yetenekleri de günden güne gelişiyor.



‘BİZİM ONLARA İHTİYACIMIZ VAR’

Işık Üniversitesi öğrencilerinin bu işe başlarken neden otistik çocukları seçtiğini Proje Lideri Buse Dönücü ve Lider Yardımcısı Mehmet Tunca Kaya şöyle anlatıyor; “Bu projemizi hayata geçirebilmek için iki senedir çalışıyoruz. Işık Üniversitesi yetkililerinin destekleri ile bu sene ‘Özel Çocuklar Festivali 2015’i gerçekleştireceğimiz için çok heyecanlıyız. Neden otizm orkestrasıyız? Çünkü otistik çocukların müzik kulağı normal insanların müzik kulağından iki kat daha iyi. Aslında onların bize değil, bizim onlara ihtiyacımız var” diyorlar.



NOSTALJİK ŞARKILARI ÖĞRENİYORLAR

80 ve 90’lı yıllarının nostalji şarkılarından oluşan repertuarın çalışıldığı provalarda çocuklar en çok ‘Bazen Neşe Bazen Keder’ ve ‘Hayat Bayram Olsa’ şarkılarında eğleniyor ve dans ediyorlar.



ÜNLÜLER DE DESTEKLİYOR

Otistik, Down sendromlu ve zihinsel engelli gençleri müzik ile terapiye yönlendirmeyi amaçlayan bu projeyi sosyal medya hesaplarından ünlüler de destekliyor. Instagram hesabından ‘Otizm Orkestrası Topluluğu’ tişörtü ile poz veren destekçiler arasında Sıla Gençoğlu, Esra Erol, Ayşe Kucuroğlu ve Fatih Portakal gibi isimler bulunuyor.



DİLEKLERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bir de proje kapsamında bir dilek ağacı hazırlanmış. Dilek ağacına ‘Özel Çocuklar’ dileklerini yazıp koyacaklar, üniversiteli abi ve ablaları da 2 Nisan günü onların bu dileklerini gerçekleştirecek.



ÇOCUKLAR YAPTIKLARI RESİMLERİ FESTİVALE YOLLAYABİLİR

Aynı zamanda proje kapsamında yine çocukların yaptığı resimlerden de bir resim sergisi açılacak. Otizmli, Down sendromlu ve zihinsel engelli çocuklar yaptıkları resimleri de bu sergide sergilenmek üzere atölyeye ulaştırabilirler.



Türkiye’de ilk kez ‘Özel Çocuklar Festivali’ düzenlenecek. Festivale otistik, down sendromlu ve zihinsel engelli çocuklar ile ailelerinin yanı sıra arzu eden herkes katılabilecek.



Instagram: otizm14isikk

#FMVIşıkÜniversitesiOtizmOrkestrasıKulübü

#OtizmeIşıkTutuyoruz