Özbek’in gurur gecesi

Aydın Doğan Vakfı tarafından 15. kez düzenlenen Aydın Doğan Ödülü’nün töreni dün akşam Hilton Convention Center’da gerçekleşti. Kültür, sanat, edebiyat, bilim gibi farklı alanlarıda çalışmalar üretmiş saygın isimlerine verilen ödül, bu yıl Türk Halk Müziği alanındaki çalışmalarından dolayı Mehmet Özbek’e sunuldu.

Törende Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı bir koruşma yaptı. Fetvacı, Aydın Doğan Ödülleri’nde bir kez daha Türk Halk Müziği dalında ödül verildiğine dikkat çekerek “Aydın Doğan Ödülü Türk Halk Müziği’ne yalnız yorumcu ve araştırmacı olarak değil, yönetici ve eğitmen olarak da katkıları nedeniyle Mehmet Özbek’e verildi. Bunun yanı sıra Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı’na da bu konudaki çalışmalarının vurgulanması amacıyla hizmet ödülü verildi” dedi.

Fetvacı’nın ardından İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu konuşma yaptı. Mutlu “Mehmet Özbek bizim edebiyat alanında büyük üstatlarımızdandır. Mesleğini yıllardır büyük heyecanla sürdüren büyük bir sanatçıdır”



Hizmet Ödülü Prof. Yılmaz’a

Sunuculuğunu Korhan Abay’ın üstlendiği gecede ilk olarak, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı’na Hizmet Ödülü sunuldu. Üniversitenin ödülü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş ile Doğan Holding Turizm Grup Başkanı Sema Doğan tarafından Rektör Prof. Dr. Candeğer Yılmaz’a sunuldu.

Seçiciler Kurulu’nun oybirliğiyle Aydın Doğan Ödülü’ne değer bulduğu Mehmet Özbek’e ise ödülü İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve Aydın Doğan Vakfı kurucusu, Onursal Başkanı Aydın Doğan tarafından takdim edildi.

Mehmet Özbek konuşmasında şunları söyledi: “Bu akşam benim sahibim olduğum ödül çok farklı. Bu ödülü almakta yaptığım çalışmalarımda bana imkânlar sağlayan ailem, ilkokuldan bugüne kadarki bütün hocalarım, sanat hayatım boyunca beraber çalıştığım sanatçılar adına alınan bir armağan bu. Ben bir aracıyım, temsilciyim. Bu ödülün gerçek sahibi hocalarım ve sanatçı arkadaşlarımdır.”



‘Türkü bizim romanımız’

50 küsur yıllık sanat hayatı boyunca türkülerin Türk insanının gülen ağlayan yüzü, kızan, küsen, barışan, seven gönlü olduğunu öğrendiğini belirten Özbek “İnsana has duyguların hiçbir dünya milletinde görülmediği şekilde derinlemesine işleyen, oya gibi süsleyen edebi varlıklarımız türkülerimiz. Bizim romanlarımız onlar. Biz türkülerde kendimizi buluyoruz. Bunlar bizim tarihi belgelerimiz. Halk müziğimiz kurumsallaştırılmalı, varolan kurumlara daha farklı kurumlar eklenmeli. Bu kurumlardan yetişen sanatçıların, yeni topluluklarının icralarının Türk halkına yeni zevkler açacağına, hayal dünyalarını genişleteceğine inanıyorum.”

Törenin sonunda Şef Zafer Gündoğdu yönetimindeki orkestraya çeşitli korolardan sanatçıların eşlik ettiği Şef Zafer Gündoğdu yönetimindeki orkestra Türk Halk Müziği parçaları seslendirdi. Ayrıca 2004 yılında Aydın Doğan Hizmet Ödülü’ne değer görülen Türk Folklor Kurumu da danslarıyla konsere eşlik etti. Konser sırasında barkovizyondan Milliyet gazetesi foto muhabiri Bünyamin Aygün’ün Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde çektiği fotoğrafları gösterildi.