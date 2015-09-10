Pamela Spence, 12 Eylül'de Kılçık Mekan'da

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olan Pamela Spence, "Atları da Vururlar" müzikalinde Okan Bayülgen ve Fikret Kuşkan ile birlikte rol aldı, "Lahmacun ve Pizza" dizisinde oynadı, Teoman'a vokalistlik yaptı. 2004 yılının Haziran ayında Mucizeler Komedisi adlı müzikalde 'dişi melek' rolüyle hayranlarının karşısına çıktı.

İlk albümü, "Eğer Dinlersen"i uzun bir hazırlık döneminden sonra 1 Haziran 2002'de çıkardı. Rock tarzına daha yakınlaştığı ikinci albümü ise, 26 Ekim 2004 tarihinde de "Şehir Rehberi" ise, özellikle söz ve ezgileri bir anda kitlelerin diline yerleşiveren "İstanbul" isimli şarkı ile büyük başarı elde etti. 25 Mayıs 2006 tarihinde üçüncü albümü "Cehennet"i çıkardı.

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12 Eylül Cts 22.30

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