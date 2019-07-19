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19.07.2019 - 10:09

Pavlova tarifi

Pavlova, Yeni Zelanda'nın milli tatlısı olarak biliniyor. Görünüşü tıpkı bir balerin kadar zarif olan pavlova tatlısı, yumurta köpüğü ve kremadan elde ediliyor. İşte pavlova tatlısı tarifi...

Pavlova tarifi

Pavlova tatlısı mereng ya da beze olarak biliniyor. Adını Rus balerin Anna Pavlova'dan alan bu tatlının görünüşü tıpkı bir balerin kadar zarif. Yeni Zelenda'nın milli tatlısı olan pavlova tatlısı, yumurta köpüğü ve kremadan yapılarak, üzeri meyvelerle süsleniyor. İşte pavlova tatlısı için malzemeler... 

Malzemeler:

Beze taban için;

-6 yumurta akı (orta boy)
-2 su bardağı toz şeker
-3 yemek kaşığı pudra şekeri
-1 tatlı kaşığı mısır nişastası

Kreması için;

-200 ml kutu süt kreması
-6 yemek kaşığı pudra şekeri

Üzeri için;

-Kiraz, çilek, karadut ya da istenilen meyveler

Yapılışı;

-Fırını 110 derecede ısıtmaya başlayın.
-Yumurta aklarını dikkatlice sarılarında ayırın ve derin bir çırpma kabına alın.
-Önce düşük sonra orta devirde hafifçe köpürünceye kadar çırpın.
-Köpüren aklara toz şekerin birazın ilave edin ve çırpın, tüm şeker bitip yumurta akları kar gibi oluncaya kadar çırpın.
-Kıvam alan yumurta aklarına pudra şekeri ve nişastayı ilave ederek 15-20 saniye kadar çırpın.
-Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve yumurta akını ortasına 20-22 cm ebatlarında yayın ve spatula ile düzeltin.
-İsteyenler benim gibi krema sıkma torbası kullanarak çanak gibi yapabilir.
-110 derece önceden ısıttığınız fırında kapağını açmadan 1 saat 30 dakika kadar pişirin.
-Fırının kapağı aralık olarak soğumaya bıraktığınız bezeyi kuruması için 1 fırının içinde dinlendirin.
-Krema ve pudra şekerini yoğun bir kıvam alıncaya kadar yüksek devirde çırpın.
-Hazırladığınız bezenin üzerine krema torbasıyla sıkın ya spatula yardımıyla yayın.
-Yıkayıp süzdüğünüz meyvelerle süsleyin ve servis yapın.

Afiyet olsun.

 

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