Pera Müzesi’nde Uzun Bir Gece

Pera Café’de saat 19:00’da DJ Kulakkurdu ile başlayacak kutlama, 21:30’da Karma grubunun performansı ile devam edecek.

7 Mayıs’ta ziyarete açılan Andy Warhol: Herkes için Pop Sanat ile Stephen Chambers: Büyük Ülke ve Diğer Hikâyeler sergilerinin yanı sıra Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar, Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri ile Kahve Molası koleksiyon sergileri saat 24:00’e kadar gezilebilecek.

Müzeler Gecesi Programı

19:00 – 21:30 DJ Kulakkurdu ile “Happy Hour”

21:30 – 22:30 Konser: "Karma”

22:30 – 24:00 DJ Kulakkurdu

Etkinlik ücretsizdir, rezervasyon alınmamaktadır.

DJ Kulakkurdu

Hani sabah uyanırsınız da kulağınızda nereden geldiğini bilmediğiniz bir şarkı çalıyor. Bütün gün kalır orada, gününüzü kurtarır aslında… İşte KulakKurdu'nun işidir bu! Kulakkurdu Ohrwurm Funk’tan, Blues, Groove, Electropop, Rock’n Roll, Punk, Reggae, Dub, Soul ve Hip Hop’a uzanan geniş müzik yelpazesi ile Pera Müzesi’nde.

Karma

2012 yılında kurulan Karma modern bir pop grubu. Vokalde Beren Demirkaya, klavyede Kemal Seçkin ve davulda Cumhur Avcil’den oluşan grup 2013 yazında albüm çalışmalarına başladı. Karma’nın 11 şarkıdan oluşan “Dünya” albümünün çalışmaları devam ediyor. Pera Müzesi’ndeki konserde gitarda Eray Arbak ve basta Gökhan Şahinkaya da eşlik edecek.