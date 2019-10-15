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15.10.2019 - 13:02 |

SaÄŸlÄ±klÄ± ve lezzet deposu ekÅŸili levrek tarifi

HavalarÄ±n soÄŸumasÄ±yla birlikte lezzetlenen deniz Ã¼rÃ¼nlerinden omega-3 ve kalsiyum zengini taptaze levreÄŸin ise tam zamanÄ±! Lokanta Nevnihalâ€™in bu sezon Ã¶ne Ã§Ä±kan lezzeti ise Åžef Ä°brahim Bayraktarâ€™Ä±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ekÅŸili levrek tarifini sizinle paylaÅŸÄ±yoruz.

SaÄŸlÄ±klÄ± ve lezzet deposu ekÅŸili levrek tarifi

Åžef Ä°brahim Bayraktarâ€™Ä±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ekÅŸili levrek tarifini sizinle paylaÅŸÄ±yoruz. Hem lezzeti hem de sahip olduÄŸu protein, potasyum, sodyum, kalsiyum ve vitaminlerle bir yandan damaÄŸÄ±nÄ±zÄ± ÅŸenlendirirken diÄŸer yandan da saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za katkÄ±da bulunuyor.

Åžef Ä°brahim Bayraktarâ€™Ä±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ekÅŸili levrek Ã¶zel tarifinin malzemeleri ve hazÄ±rlanÄ±ÅŸÄ± ise ÅŸÃ¶yle:

Malzemeler:Â 

-1 adet orta boy levrek
-1 adet haÅŸlanmÄ±ÅŸ patatesÂ 
-2 adet orta boy kuru soÄŸanÂ 
-2 adet defne yapraÄŸÄ±
-1 adet limon
-70 gram kaya koruÄŸu
-YarÄ±m sarÄ± biberÂ
-YarÄ±m kÄ±rmÄ±zÄ± kapya biber
-2 diÅŸ sarÄ±msak
-10 gram tuz
-5 gram beyaz toz biber ve 60 gram tereyaÄŸÄ±

Â Ã–n hazÄ±rlÄ±k

Kaya koruÄŸunu haÅŸlayÄ±p sonrasÄ±nda sarÄ±msak, sarÄ± ve kÄ±rmÄ±zÄ± biber eÅŸliÄŸinde kavurup kenara alÄ±n. Patatesleri haÅŸlayÄ±p soyun ve 1 cm kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nda halka ÅŸeklinde doÄŸrayÄ±n. Son olarak domateslerin kabuklarÄ±nÄ± soyup mikserden geÃ§irerek Ã¶n hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± tamamlayÄ±n.

HazÄ±rlanÄ±ÅŸÄ±

-Malzemeleri sÄ±rasÄ±yla tavaya koyun. Tabana patatesleri dizip Ã¼zerine piyaz soÄŸan, biraz domates sosu, defneyapraÄŸÄ± ve limonu dÃ¶kÃ¼n.

-Ãœzerlerini kapatÄ±p ortasÄ± aÃ§Ä±k olacak ÅŸekilde yerleÅŸtirdiÄŸiniz levreÄŸin ortasÄ±na kavrulmuÅŸ kaya koruÄŸu, domates sos, tuz, beyaz toz biber, Ã§eyrek limon suyu ve biraz su ekleyerek kapaÄŸÄ± kapatÄ±p ocakta piÅŸmeye bÄ±rakÄ±n.

-Son olarak tereyaÄŸÄ±nÄ± ilave ederek yemeÄŸinizi lezzetlendirin.

Afiyet olsun.Â 

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