Salon'da cazın farklı renkleri

Vinicius Cantuaria Quartet, 1 Kasım Perşembe ve 2 Kasım Cuma geceleri cazı bossa nova ile, Neil Cowley Trio ise 3 Kasım Cumartesi gecesi rock ve punk ile harmanlayacak.

Caz dünyasının önemli isimlerinden, şarkı yazarı, gitarist ve perküsyonist Vinicius Cantuaria, dörtlüsüyle bu hafta Salon’da… Cazseverlerle 1 Kasım Perşembe ve 2 Kasım Cuma geceleri saat 21.30’da buluşacak sanatçı, cazı bossa nova ile harmanladığı 15’ten fazla albümüyle Brezilya’da yeni bir müzik anlayışına ön ayak oluyor. Daha önce şarkılaştırılmamış birçok halk şiirini bestelediği için Brezilya’da ülkenin en saygın ozanlarından sayılan Vinicius Cantuaria, dünyada da Laurie Anderson, David Byrne ve Brian Eno gibi isimlerle birlikte ürettiği işlerle tanınıyor. Vinicius Cantuaria Quartet konserinin biletleri 45 TL (masa), 35 TL (ayakta) ve 25 TL (öğrenci) üzerinden temin edilebilir.

Müziğinde caz ve rock’ı, farklı ritimler ve melodilerle harmanlayarak dinleyenlerine geniş bir yelpaze sunan Neil Cowley Trio da bu hafta sonu Salon’da! İstanbul Caz Festivali kapsamında düzenlenen Tünel Şenliği’nde sahne aldığında izleyicileri kendine hayran bırakan Neil Cowley Trio, 3 Kasım Cumartesi akşamı 21.30’da yeniden İstanbul’da! Adele’nin platinum plak kazanan 19 adlı ilk albümüne katkıda bulunan piyanist Neil Cowley tarafından 2005 yılında kurulan üçlü, Brand New Heavies, The Pasadenas ve Zero 7 gibi topluluklarla çıktığı turnelerde büyük ilgi topluyor. Displaced adlı albümüyle 2007 BBC Caz Ödülü’nün sahibi olan Neil Cowley Trio’nun son albümü The Face Of Mount Molehill Ocak 2012’de yayımlanmıştı. Her çalışmalarında daha da geniş bir hayran kitlesine ulaşan üçlü, sadece cazseverlere değil rock ve popüler müzikseverlere de ulaşmayı başarıyor. Piyanoda Neil Cowley, basta Rex Horan ve davulda Evan Jenkins’ten oluşan üçlünün konserinin biletleri, 40 TL (masa), 30 TL (ayakta) ve öğrenci 20 TL (öğrenci) üzerinden temin edilebilir.

