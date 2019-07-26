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26.07.2019 - 10:31

Sandviç dondurma tarifi

Yazın vazgeçemeyeceğiniz ve kolayca hazırlayabileceğiniz sandviç dondurma tarifini sizinle paylaşıyoruz. Damla çikolatalı kurabiyenin arasına koyduğunuz dondurma ile sunacağınız bu tarifi mutlaka yapın. İşte sandviç dondurma tarifi...

Sandviç dondurma tarifi

Çayın yanında yediğiniz damla çikolatalı kurabiyeyi, sıcak havalarda dondurma ile yemeye ne dersiniz? Arasına koyacağınız dondurma ile yaz sıcaklarının vazgeçilmez tatlısı olacak sandviç dondurmayı mutlaka deneyin. Yapım aşaması çok basit olan bu tarif, farklı tarifler ve sunumlar arayanlar için mükemmel bir seçim olacaktır. İşte sandviç dondurma tarifi... 

Malzemeler:

Kurabiye hamuru için:

-1 adet yumurta
-150 gram tereyağı (oda ısısında bekletilmiş)
-1 su bardağı esmer şeker
-300 gram un
-1 paket kabartma tozu
-150 gram damla çikolata

Arası için:

-600 gram vanilyalı dondurma
-100 gramdamla çikolata

Nasıl yapılır?

-Oda ısısında beklettiğiniz tereyağını, mikser yardımıyla krema haline getirin.
-Yumurta ve esmer şekeri ekledikten sonra karıştırma işlemini sürdürün.
-Elenmiş un ve kabartma tozunu katın. Elinizin ısısı ile tereyağının yağını salmaması için tahta bir kaşık yardımıyla hamuru kıvam alana kadar karıştırın.
-Son olarak damla çikolataları ekledikten sonra her tarafına eşit olarak yayılması için karıştırma işlemini hızlıca sürdürün.
-Kurabiye hamurunu göz kararı on iki eşit parçaya bölün. Bir dondurma kepçesi yardımıyla belirli aralıklar bırakıp yağlı kağıt serili fırın tepsisi üzerine alın.
-Top şeklinde olan kurabiye hamurlarının üzerine bir bardak yardımıyla bastırıp yassı şeklini almasını sağlayın. Çok ince olmamalarına özen gösterin.
-Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 12-13 dakika pişirdikten sonra fırından çıkartın. Soğuması için oda ısısında bekletin.
-Bu aşamada içi yumuşak kalan kurabiyelerin dış kısımlarının hafif sertleşmesi gerekiyor. Sandviçleri hazırlamak için kurabiyeleri pişirme kağıdından dikkatlice ayırın.
-Her iki kurabiye arasına arzu ettiğiniz kadar vanilyalı dondurma alıp ıslattığınız bir kaşık yardımıyla dondurmaya yuvarlak bir form verin. Sandviç şeklinde kapatın.
-Hazırladığınız kurabiyeli sandviç dondurmaları düz bir tabağa aldığınız damla çikolataya buladıktan sonra soğuk olarak sevdiklerinizle paylaşın.

Afiyet olsun.

 

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