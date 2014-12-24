DSM Group tarafından bu yıl ilk kez organize edilen ve Paşabahçe’nin katkılarıyla hayata geçen İstanbul Coffee Festival başlıyor. Üçüncü dalga kahve akımının yaşam kültürünü 25-28 Aralık tarihleri arasında Galata Rum Okulu’ndan buram buram tüm şehre yayılacak.

Dört gün boyunca kaçırılmayacak bir deneyim sunacak organizasyonda İstanbul’un önde gelen nitelikli kahve dükkanları, özel kahve ve imza yiyecek- içecek markaları ile kahve makinesi üreticileri buluşuyor. Profesyonel baristalardan gösteri ve sunumlar, tadım ve ikramlarla gerçekleşecek festivalde ayrıca tasarım ürünler, interaktif workshoplar, seminerler, akustik konserler, sanat sergisi ve ilgi çekici birçok etkinlik yer alacak.



Kahvenin kendisinin, kokusunun, her türlü alet edevatının, kahve dükkanlarının,

kahve sanatının, kültürünün, kahve kitaplarının, kahveyle ilgili konuların buluşma noktası olarak İstanbul Coffee Festival her yıl bir kez İstanbul’da kutlanacak.



NELER VAR?

Artizan Bar

Mekanın Beyoğlu katında, dev yılbaşı ağacının yanı başında Espresso Bar, Brew Bar ve Cezve/İbrik Bar’ın bulunduğu La Marzocco Artizan Bar’da dört gün boyunca speciality coffee, yani, nitelikli kahve kullanan kahve dükkanları ve artizan kavurma firmaları kahveseverlere gün boyu kahve servisi yapacak. Yetenekli baristalarla tanışmak, hünerlerini seyredip ilham almak, bir yandan lezzetli kahvelerin tadına bakarken bir yandan da müziğin keyfini çıkarmak isteyenler için mutlaka uğranması gereken bir alan.



Sanat Festivalin Her Alanında: Akustik Konserler ve Dj Performanslar, Sergiler

Şehrin bağımsız müzik sanatçılarının sahne alacağı festivalde müziğin notaları birbir çeşit kahve aromalarına eşlik edecek. Farklı grup ve sanatçılar 4 gün boyunca festivale ses verirken, yerli ve yabancı sanatçıların kahveyle ilintili yapıtları da sergi salonunda sanat ve kahve severlerle buluşacak.



İstanbul Coffee Festival, Scae Türkiye Kahve Şampiyonası’nı da Ev Sahipliği Yapacak

Kahve konusunda dünya genelinde düzenlenen, tek resmi organizasyon olarak bilinen World Coffee Events’in Türkiye seçmeleri 25-28 Aralık 2014 tarihleri arasında İstanbul Coffee Festival bünyesinde yapılacak. Festivalde hem Scae Türkiye Kahve Şampiyonası düzenlenecek, hem de kahve dünyasının seçkin firmaları bir araya gelerek katılımcılara yükselen trend olan nitelikli kahve deneyimini yaşatacak. Bu özel deneyim festivalin ilk günü hayata geçen LATTE ART Yarışması ile başlıyor. Beş farklı kategoriden oluşan yarışma birincileri Dünya Şampiyonalarında Türkiye’yi temsil edecekler.



Kahve Sınıfları Meraklılarını Bekliyor

Özel LAB odalarında düzenlenecek ilgi çekici program, öğrenmenin sınırının olmadığını gösteriyor. Yurt içi ve yurt dışından gelen kahve uzmanları, girişimciler ve sektörün duayenlerinden verilen farklı konulardaki ücretsiz seminerlere; ilk elden en son demleme teknikleri, yeni tat duyumları gibi atölye çalışmalarına katılarak kahve ve işletmeciliği konularında yeni şeyler öğrenme var olan bilgileri güncelleme olanağı bulunuyor.



Her şey Bir Fincan Kahveyle Başladı

DSM Group tarafından Paşabahçe’nin katkılarıyla hayata geçen İstanbul Coffee Festival; 20 ila 50 yaş arası, kahveye ilgili tüm detayları öğrenmek isteyen, fincanında ne içtiğini merak eden, dünyanın farklı kahvelerini tatmak, yeni keşifler yapıp satın almak isteyenler herkesi bir çatı altında buluşturuyor. Ayrıca kahve sektöründe çalışanlar, mekan sahipleri, iş yeri sahibi olmak isteyen girişimcilerle yeni ve eski akım kahve kültürünün içerisinde yer alanların buluşacağı festivalin biletleri ise biletix’te...