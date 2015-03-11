Senin desteğine ihtiyacı var

Bu takım 2011 senesinden bu yana çılgınlar gibi çalışıp bu imkanı yakaladı. Şimdi de 2015 yarışlarına misafir olarak değil- artık bir yarışmacı olarak katılmak için davet aldı. 2015'in ilk bacağı Singapur'da yarıştı ama hepimizin desteğine ihtiyacı var. Singapur yarışlarından ülkemize 3 birincilik getirdi bile! Gel sen de takımın bir parçası ol ve ilk defa bir Türk takımının bu dünya etkinliğinde yer almasına imkan sağla ve şampiyon olmasına destek ol!



Bunun için senden isteğimiz senin gönlüden ne kadar koparsa kopsun, bir bağış takıma destek olman. Sadece iki dakikanı alacak. Takımın bizden beklediği önümüzdeki iki yarış için bütçelerine destek olmamız.



Senin destek olman, takımın sponsor bulmasına da yardım ediyor- yani vereceğin her bir liranın katkısı aslında o paradan da daha fazla. Yani bu iki yarışa destek olarak bir sonraki 5 yarışa da yardımcı olmuş oluyorsun. Takımın senin için ufak ve büyük hediyeleri de var :). Bağış miktarını seçin takım da hediyelerinden birisi ile size teşekkür etsin. Eğer farklı bir miktarda bağış yapmak isteseniz, onu da kendin belirleyebilirsiniz



Indiegogo (bu kampanyanın platformu) dünyanın en güvenilir online platformlarından. Kredi kartınız veya isterseniz paypal hesabınız ile 2 dakikada bağışta bulunabilirsiniz. İsterseniz isminizi gizli bile tutabilirsiniz. Bu kampanyanın tüm gelirlerli takımın yarış masraflarına gidecek.



Extreme Sailing yelken sporunun Formula 1'i gibi. 10 kişiden oluşan ekipler İstanbul dahil Dünya'nın 12 şehrinde ekipler 11 ay boyunca yarışıyorlar. Team TurX oluşturan ve senelerdir özveri ve karşılıksız olarak bugüne hazırlanan ekibi bu linkten tanıyıp onlara destek olabilirsin: Team TurX ekip üyeleri



Bağışının miktarı kadar bağış yapmış olmadan da bizim içn çok önemli. Neden mi? Çünkü büyük kurumsal sponsorlar bu rakama bakıyorlar. Ne kadar çok destekçi olursa büyüklerin desteği de rakam olarak o kadar artıyor. Yani bağışta bulunarak büyüklerden de bağış toplamamıza yardımcı olacaksın. Onun için yandaki hediyelerimizden birisini seçip bize destek olman bizim için tahminin de değerli.



Bu para ile takım ne yapacak? Desteğin takımın antramanlarını, seyahat masraflarını, ve yarışa katılım masraflarını karşılayacak. Kesinlikle kar için kullanılmayacak. Geçen sene misafir olarak bile katıldığında adından çok söz ettiren bu takıma destek olma kararı sana ait. Senin için ufak bir katkı takım için çok şey farkettirecek.



Biraz daha bilgi?



Extreme Sailing Series nedir?



Yelkenin Formula 1'i olarak tanımlanan uluslararası Extreme Sailing Series (ESS) yarışları senede bir kez yapılmatadır ve 8 ayrı dünya şehrinde toplam 200’den fazla adrenalin dolu yarıştan oluşmaktadır. Yarışlar, saatte 73 kilometre gibi inanılmaz bir hıza çıkabilen, 'Extreme 40' adı verilen ve iki gövdeden oluşan teknelerle yapılır.



2015 Yarış Şehirleri ve Tarihleri



Singapur, Singapur (tamamlandı)

Oman, Muscat (Mart 11-13)

Qingdao, Çin (Mayıs 1-4)

Cardiff, İngiltere (Haziran 18 – 21)

Hamburg, Almanya (Tem. 23 – 26)

St. Petersburg, Rusya (Ağs. 20 – 23)

İstanbul, Turkiye (Ekim 1 – 4)

Sidney, Avusturalya (Aralık 10 – 13)

Team TurX