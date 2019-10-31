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HaberlerKültür SanatSeymen Bozaslan imzalı "İçinden Yol Geçen Hayatlar" raflarda!
31.10.2019 - 12:36 |

Seymen Bozaslan imzalı "İçinden Yol Geçen Hayatlar" raflarda!

Gerçek bir gezginin gözünden Anadolu’ya temas etmek isteyenler… Bu kitap tam size göre!

Seymen Bozaslan imzalı "İçinden Yol Geçen Hayatlar" raflarda!

Seymen Bozaslan, seyahate “bos zaman etkinliği” olarak bakan bir “tatilci” ya da maceraperest değil, onu yasam tarzına dönüştürmüş bir gezgin. Yola çıkıyor, geziyor, kaydediyor ama daha önemlisi temas ediyor; gittiği yerlerin hikâyelerini biriktiriyor, yasam deneyimlerini okurlarına aktarıyor. Dolayısıyla, o alışılageldik “Nerede ne yenir?”, “Nereleri gezilir?” sorularına yanıt vermeyi amaçlayan bir kitap değil bu; gezilip görülen yerlerin listesini çıkarmaya da çalışmıyor.

Bozaslan bu kitapla, seyahatlerinde tanıdığı Anadolu’yu, Anadolu insanının tutkusunu, enerjisini, hayallerini anlamaya ve anlatmaya çalışıyor; onların kısıtlı imkânlarla neler başarabildiğini göstermek istiyor. İçinden Yol Geçen Hayatlar, bu ülkenin farklı coğrafyalarından sıra dışı insan hikâyelerini ve hayat tecrübelerini bize ulaştırarak hem bu toprakların kültürel ve sosyal zenginliğini tanımamızı sağlıyor hem de insanın yaratıcılığına ve azmine dair sarsıcı örnekler aktararak hepimizi düşünmeye sevk ediyor.

Sayfa Sayısı: 296
Fiyatı: 34 TL
Dağıtım Tarihi: 23.10.2019

 

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