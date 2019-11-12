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12.11.2019 - 13:22 |

Somonlu kiş tarifi

Besin değeri en yüksek yiyecekler arasında yer alan somon, sunduğu lezzet ile de hayran bırakmaktadır. Pratik somonlu kiş tarifi ile birlikte siz de bu hem sağlıklı hem de leziz yemeği evlerinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Peki, somonlu kiş nasıl yapılır? İşte somonlu kiş tarifi...

Somonlu kiş tarifi

Hem sıcak hali hem soğuk hali yenilen kişi somonlu yapabilir ve benzersiz lezzete tanık olabilirsiniz. Yapımı sanıldığı kadar zor olmayan somonlu kiş tarifi için malzemeleri hazırlayın! İşte somonlu kiş tarifi... 

Malzemeler:

Hamuru için;

-1+3/4 su bardağı un
-Yarım çay kaşığı tuz
-125 gr tereyağı
-2 yumurtanın sarısı
-2 yemek kaşığı soğuk su

İç harcı için;

-500 gr somon fileto
-200 ml krema
-3 yumurta
-3 yemek kaşığı dereotu
-100 gr parmesan peyniri
-Tuz
-Karabiber

Üzeri için;

-4 kabak
-2 yemek kaşığı zeytinyağı
-Dereotu
-Tuz

Somonlu kiş tarifi

Nasıl yapılır?

-Bol malzemeli kiş tarifleri arasında ilk akla gelenlerden. Un, tuz ve tereyağını yoğurun.
-Suyu ilave edip tekrar yoğurun. Hamuru streç folyoya sarıp 30 dakika buzdolabında bekletin. Suyu kaynatın.
-Somon filetoyu kaynayan suya atıp, ocağın altını kapatıp soğumaya bırakın. Yumurta ve kremayı karıştırın.
-Küçük parçalara ayırdığınız somonu karışıma ilave edip, dereotu, tuz ve karabiberi ekleyin, ezmeden karıştırın.
-Fırını 190 dereceye ayarlayın. Hamuru kiş kalıbına yayıp 15 dakika daha buzdolabında bekletin.
-Çatalla birkaç yerinden delerek 20 dakika pişirin. Fırından alıp somonlu karışımı üzerine yayın.
-Rendelenmiş parmesan peynirini serpiştirin. Fırının ısısını 175 dereceye düşürün. 25 dakika pişirip fırından alın.
-Kabakları sebze soyacağı ile dilimleyin. Zeytinyağı ile tavada 5 dakika pişirin. Tuz ve karabiber ekleyip 5 dakika daha pişirin.
-Kabakları kişin üzerine yerleştirip kıyılmış dereotu ile süsleyerek servis yapın.

Afiyet olsun. 

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