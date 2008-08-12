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    HaberlerEtkinlikTaksim'de karnaval heyecanı
    12.08.2008 - 10:46 |

    Taksim'de karnaval heyecanı

    15 Ağustos Cuma akşamı Talimhane’de Latin ve Caraibean rüzgarı esecek.

    Taksim'de karnaval heyecanı

    Talimhane bölgesinin başarılı otel işletmelerinden Larespark Hotel, Eresin Taksim Premier,  Nippon Otel, Grand Öztanık, Eterno Hotel ve The Madison Hotel bir araya gelerek 15 Ağustos Cuma akşamı Talimhane’de Latin ve Caraibean rüzgarı estirmeye hazırlanıyorlar. Bir geceliğine tam bir karnaval havasında geçecek etkinlik, Brezilya’dan bu özel gece için gelen ve Milton Lopes Show ekibine eşlik edecek Samba ve Latin dansçılarının ve müzisyenlerinin Talimhane caddelerindeki yürüyüşleriyle başlayacak. Gece boyunca sürecek “Samba Show”lar, Ateş Dansçıları ve çeşitli animasyonlarla Talimhane sokaklarında karnaval coşkusu yaşanacak.

    Gecede birbirinden renkli ve dikkat çeken kıyafetleri ile İstanbullulara keyifli bir eğlence yaşatacak Brezilyalı dansçıların ardından, Latin şarkıcılardan oluşan ünlü ‘Los Chicos de Cuba’ grubu sahne alacak. Türkiye’nin en iyi Latin müzik DJ’i ‘DJ FOX’un müzikleri ile daha da renklenecek karnavalın en büyük sürprizi dünyaca ünlü performans sanatçıları  Gatto Gabriel  ve Stee-Loo’nun bir araya gelerek kurdukları ‘Latin Lovers’ müzik grubu. Grubun üyelerinden Gatto Gabriel en son geçtiğimiz aylarda Marc Anthony’nin Hollanda da gerçekleşen muhteşem konserinde performans sergilemişti.

    Gece, katılımcı otellerin kapılarını tüm Latin severlere açarak düzenleyecekleri ‘After Party’ ile uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir tat bırakarak son bulacak. Karnaval Akışı: 15 Ağustos 2008, CUMA


    19.00 – 19.30: Street Parade
    19:30 – 19.45 : Samba Show
    19:45 – 20:00 :DJ
    20.00 – 20.45: Los Chicos de Cuba Konseri
    20.45 – 21.00: DJ
    22.00 – 22.15:Samba Show
    22.15 – 23.00:Latin Lovers
    23.00 – 24.00: DJ
    24:00   : After Party

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