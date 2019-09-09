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09.09.2019 - 09:51

Talaş böreği tarifi

Milföy hamurundan hazırlanan ve çıtır çıtır olan talaş böreği tarifini sizinle paylaşıyoruz. Yapımı çok kolay ve ağızda dağılan talaş böreği için malzemeleri hazırlayın! İşte talaş böreği tarifi...

Talaş böreği tarifi

Çıtır çıtır ve ağızda dağılan talaş böreği tarifini sizinle paylaşıyoruz. En çok aranan tarifler arasında yerini alan talaş böreği, milföy hamuruyla hazırlanıyor. Yapımı kolay lezzeti de bir o kadar güzel olan talaş böreği tarifi için malzemeleri hazırlayın!İşte çıtır çıtır talaş böreği tarifi...

Malzemeler:

-500 gram sote kuşbaşı
-1 adet orta boy kuru soğan
-1 su bardağı haşlanmış bezelye
-2 adet orta boy haşlanmış havuç
-1 yemek kaşığı tereyağı
-1 yemek kaşığı zeytinyağı
-1/2 tatlı kaşığı domates salçası
-1 tatlı kaşığı dağ kekiği
-1/2 çay kaşığı tuz
-1/2 su bardağı sıcak su
-10 adet milföy hamuru

Üzeri için malzemeler:

-1 adet yumurta sarısı
-1 yemek kaşığı ayçiçek yağı
-1 yemek kaşığı çörek otu
-2 yemek kaşığı susam

Talaş böreği nasıl yapılır?

-Kabuğunu soyduğunuz kuru soğanı küçük parçalar halinde yemeklik doğrayın. Sote kuşbaşı etleri mümkün olduğunca küçültün.
-Ayıklanmış bezelye tanelerini kaynar suda haşlayın. Renk ve besin değerlerini kaybetmemesi için soğuk-buzlu suya atıp şoklayın. Suyunu süzüp bekletin.
-Kabuğunu soyduktan sonra kısa bir süre haşladığınız havucu minik küpler halinde kesin.
-Tereyağı ve zeytinyağını küçük bir tencerede eritin. Sote kuşbaşı etleri yüksek ateşte hafif bir renk alana kadar kavurun. Kuru soğanları ekleyip pişirme işlemini sürdürün.
-Domates salçasını katıp karıştırın. Haşlanmış bezelye, havuç ve sıcak suyu ekledikten sonra kapağı kapalı tencerede etler yumuşayana kadar pişirin. Suyunu çeken etli iç harcı tuz ve dağ kekiğiyle lezzetlendirin. Ilınması için dinlendirin.
-Oda ısısında çözdürdüğünüz milföy hamurlarının orta kısımlarına hazırladığınız etli iç harçtan koyun. Üçgen ya da kare şeklinde kapatın.
-Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirdiğiniz böreklerin üzerine ayçiçek yağıyla çırpılmış yumurta sarısı sürüp çörek otu ve ay çekirdeği içi serpiştirin.
-Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirin.

Afiyet olsun. 

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