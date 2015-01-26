Tatlı kurabiyeler minik şeflerden





USLA’nın minik şefleri, 31 Ocak’ta düzenlenecek kurabiye yapımı ve süslemesi etkinliğinde ailelerine kendi elleriyle kurabiyeler yapmaya hazırlanıyor. Çocukların hem yaratıcılığını hem de el becerisini geliştiren etkinlikte, minikler kendi yaptıkları kurabiyeleri hayal güçlerine göre diledikleri gibi süsleyecek.



Çocuklar için oluşturulan bu program; tablet, akıllı telefon gibi teknolojik cihazların hayatımıza girmesi ile yorucu iş temposunun içerisinde kaliteli zaman geçirememenin olumsuz etkilerini de ortadan kaldırıyor. Aileler birlikte zaman geçirirken iş stresinden de uzaklaşmış oluyor.