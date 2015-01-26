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    HaberlerEtkinlikTatlı kurabiyeler minik şeflerden
    26.01.2015 - 17:58 |

    Tatlı kurabiyeler minik şeflerden

    USLA/ Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi, “Çocuklarla Kurabiye Yapımı” atölyesi ile minik şeflere yeteneklerini keşfetme imkanı sunuyor.

    Tatlı kurabiyeler minik şeflerden



    USLA’nın minik şefleri, 31 Ocak’ta düzenlenecek kurabiye yapımı ve süslemesi etkinliğinde ailelerine kendi elleriyle kurabiyeler yapmaya hazırlanıyor. Çocukların hem yaratıcılığını hem de el becerisini geliştiren etkinlikte, minikler kendi yaptıkları kurabiyeleri hayal güçlerine göre diledikleri gibi süsleyecek.

    Çocuklar için oluşturulan bu program; tablet, akıllı telefon gibi teknolojik cihazların hayatımıza girmesi ile yorucu iş temposunun içerisinde kaliteli zaman geçirememenin olumsuz etkilerini de ortadan kaldırıyor. Aileler birlikte zaman geçirirken iş stresinden de uzaklaşmış oluyor.

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