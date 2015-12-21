Teoman, Duman ve Ümit Besen gençleri coşturdu

Vodafone Türkiye'nin "Gençlik bir kere yaşanır, özgürce yaşa" sloganıyla hayata geçirdiği gençlik markasıVodafoneFreeZone, 5.yılında da gençleri müzikle buluşturmaya devam ediyor. Pazar günü Volkswagen Arena’da gerçekleşen VodafoneFreeZone Festivali’nde gençler; hem VodafoneFreeZone Alternatif Sahne’de hem de Ana Sahne ’de unutulmaz performanslar eşliğinde harilka bir gün geçirdi. Rock müziğin devlerinin yanısıraindie tarzının önde gelen temsilcileri ve yılların eskitemediği sanatçı Ümit Besen’den oluşan görülmemiş kadro VodafoneFreeZone Festivali için ilk kez biraraya geldi.

VodafoneFreeZone Ana Sahne’ de “Nikah Masası” ve “Okul Yolunda” gibi efsane şarkılara imza atan usta sanatçı Ümit Besen’ den sahnede Star Wars sürprizi! Piyano ile Star Wars’ un efsaneleşen müziği TheImperialMarch’ı çalan Ümit Besen’ e gençler de ışın kılıçlarıyla eşlik ederek muhteşem bir görüntüye imza attılar. Ayrıca VodafoneFreeZone Festivali’ne özel bir video hazırlayarak Teoman’ın “Gönülçelen”, Duman’ın “Helal Olsun” parçalarını kendi tarzında yorumlayan veperformansıyla İstanbul’u sallayan Ümit Besen;Nikah Masası, Dilektaşı, Bir Kulunu Çok Sevdim, gibi geçmişten günümüze sevilen şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı.

“Paramparça” şarkısıyla konsere başlayan, Rock müziğinin efsane ismi Teoman, hayranlarına keyifli saatler yaşattı. “Rüzgar Gülü”, “İstanbul’da Sonbahar” gibi gönülleri fetheden parçaların yanı sıra “Senden Önce Senden Sonra”, “Gemiler”, “Güzel Bir Gün” gibi şarkılarıyla eğlenceyi doruğa taşıdı!

Finalde ise eğlenceli ve coşkulu sahne performansıylaDuman,VodafoneFreeZone Festivali’nde hayranlarıyla buluştu. “Seni Kendime Sakladım”, “Dibine Kadar”, “Bu Akşam” gibi parçaları hep bir ağızdan söylenen Duman, gençlere doyasıya eğlendikleri muhteşem bir final yaşattı!

VodafoneFreeZone AlternatifSahne’de ise; Deniz Tekin ve YüzyüzeykenKonuşuruz’un kendine özgü tarzı ile anlattığı hikayeler binlerce gence ulaştı. Ankara çıkışlı Alternatif Rock grubu Son Feci Bisiklet ve Indie / Alternatif tarzına yerel bir uyarlama getiren Yok Öyle Kararlı Şeyler de festivale renk getiren isimler arasındaydı.

Konser Tarihleri :

08 Ocak 2016 – Antalya – Cam Piramit

09 Ocak 2016 – Bursa – Bursa Açıkhava Tiyatrosu