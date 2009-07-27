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    HaberlerEtkinlikToronto en renkli festivale hazırlanıyor
    27.07.2009 - 01:19 | | TORONTO AA

    Toronto en renkli festivale hazırlanıyor

    Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve Kuzey Amerika’nın “ziyaretçisi en kalabalık Türk festivali” unvanını alan Toronto Türk Festivali’nin hazırlık çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

    Festivalin organizasyon komitesi başkanı Semih İnceöz’ün açıklamasına göre, geçen yıl 100 bine yakın kişinin katıldığı festival bu yıl “kelimenin tam anlamıyla muhteşem” olacak.
    İnceöz, “31 Temmuz günü Ontario Eyalet Parlamentosu önünde bir konser verecek olan Fatih Belediyesi Mehteran Takımı yürüyüş yapacak.  Böylelikle Kanada’da da Türk yürüyüşünü başlatmış olacağız” diye konuştu. İnceöz, Mehter Takımı’nın 1-2 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan festivalde konserler vereceğini ifade etti.

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