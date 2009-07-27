Toronto en renkli festivale hazırlanıyor

Festivalin organizasyon komitesi başkanı Semih İnceöz’ün açıklamasına göre, geçen yıl 100 bine yakın kişinin katıldığı festival bu yıl “kelimenin tam anlamıyla muhteşem” olacak.

İnceöz, “31 Temmuz günü Ontario Eyalet Parlamentosu önünde bir konser verecek olan Fatih Belediyesi Mehteran Takımı yürüyüş yapacak. Böylelikle Kanada’da da Türk yürüyüşünü başlatmış olacağız” diye konuştu. İnceöz, Mehter Takımı’nın 1-2 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan festivalde konserler vereceğini ifade etti.