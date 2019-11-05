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05.11.2019 - 10:20 |

Trakya'ya özel tarif: Hayrabolu tatlısı

Hayrabolu tatlısı Tekirdağ'a özgü, Rumeli göçmenlerinin Trakya mutfağına kazandırdığı muhteşem bir lezzettir. Tuzsuz taze peynirle yapılan ve tahinin sos olarak kullanıldığı bu özel tatlı Kemalpaşa tatlısına benziyor ancak birçok farkı bulunuyor. İşte hayrabolu tatlısı tarifi...

Trakya'ya özel tarif: Hayrabolu tatlısı

Trakya'ya selam olsun! Rumeli göçmenlerinin Trakya mutfağına kazandırdığı muhteşem lezzet olan hayrabolu tatlısı tarifini sizinle paylaşıyoruz. Tuzsuz beyaz peynirle ve tahin ile soslanan bu özel tatlı Kemalpaşa tatlısını andırsa da, tek farklı hayrabolu tatlısın da daha çok yumurta kullanılmasıdır. Peki, hayrabolu tatlısı nasıl yapılır

Malzemeler:

-400 gram tuzsuz beyaz peynir
-2 adet yumurta
-2 adet yumurta sarısı
-2 su bardağı un
-2 su bardağı irmik
-1 çay kaşığı karbonat
-3 su bardağı toz şeker
-4 su bardağı su
-1/2 adet limon suyu
-10 yemek kaşığı kaymak
-10 yemek kaşığı tahin
-1/2 su bardağı ceviz içi (iri parçalanmış)

Trakyaya özel tarif: Hayrabolu tatlısı

Nasıl yapılır?

-Peyniri bir kaba alın ve elinizle iyice ufalayın, dilerseniz robottan da çekebilirsiniz.
-Ufaladığınız peynire 2 adet yumurtayı ve 2 adet yumurta sarısını ekleyip güzelce karıştırın.
-Ardından diğer malzemeleri de ekleyip güzelce yoğurun ve kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin.
-Hazırladığınız hamurdan mandalinadan biraz büyük olacak şekilde parçalar kopartın ve elinizle yuvarladıktan sonra yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin.
-Önceden ısıttığınız 180 derece fırında üstleri kızarana dek yaklaşık 40 dakika pişirin.
-Kurabiyeleriniz piştikten sonra fırından alın ve soğumaya bırakın.
-Şerbeti için şekeri ve suyu bir tencereye alıp, şeker eriyene dek karıştırın. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra içine limon suyunu ekleyin ve soğumuş olan kurabiyeleri şerbetin için atın.
-Bu şekilde tatlılarla beraber yaklaşık 10 dakika daha kaynatın ve altını kapatıp, şerbeti çekmeleri için bir kenara alın.
-Şerbet tamamen soğuduktan sonra tatlınızı şerbetten alın, servis tabağına yerleştirin, üstlerini kaymak, tahin ve kırık cevizle süsleyip servis edin.

Afiyet olsun. 

 

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