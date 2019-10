Türkiye’nin ilk ahşap festivali Şişli’de

Ahşabı hiç böyle görmediniz . Her geçen gün yeşile daha fazla ihtiyaç duyduğumuz, bir nebze soluk almak için

ağaçların kuytularına sığındığımız bugünlerde Şişli Belediyesi doğayı ve yeşili korumak adına büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Usta şair Can Yücel’in “Yeşil Şarkı” şiirinden hareketle “ağacın dalında, rüzgarda; her şey kendi rengince konuşur” şiarıyla hareket eden Şişli Belediyesi İstanbullular ile tüm doğaseverleri yeşili duymaya, hissetmeye davet ediyor.



“Ağaç Güzeldir” sloganı ile yola çıkan Türkiye’nin ilk ahşap festivali İstanbulluların ayağına geliyor. Şişli Belediyesi’nin Uluslararası Ahşap Kültür Derneği ve Ulusal Ahşap Birliği ile birlikte organize edeceği etkinlikler serisi 21 Mart’ta başlıyor. Şişli Belediyesi ev sahipliğinde “Dünya Ahşap Günü” kutlamaları kapsamında Şişli’de bir hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek, ağacın ahşaba dönüşme hikayesi doğaseverler ile paylaşılacak.



Ağaçtan ahşaba dönüşümün sanatsal hikayesi



Dünyanın hiçbir yerinde görülmeyecek, ustalarının elinden ahşap heykeller ve dünyanın farklı ülkelerine özgü ahşap enstrümanlar “Dünya Ahşap Günü” etkinliklerinde İstanbulluların beğenisine sunuluyor. Ağaca şekil veren ellerin sahipleri, ahşap heykelleri ile Nişantaşı Sanat Parkı’nı bir açıkhava şenliğine dönüştürecek. Dünya müziğinin ilginç ve otantik enstrümanları ise evrensel müziğin tınısını İstanbul semalarına bırakacak.



Toza, dumana inat, yaşasın yeşil hayat!



Dünya nüfusu ve sanayileşmenin hızlı artışının orman ve çevre tahribatına yol açtığı son yıllarda İstanbul gibi bir mega kentte kent kimliğinin doğru kazanılmasına önemli katkıları olacak olan “Dünya Ahşap Günü” etkinlikleri, kent insanına kent yaşamında uzaklaştığımız doğallığı vaat ediyor. Türkiye’nin ilk ahşap festivali, üretime, özellikle de zanaata uzaklaşılan kent yaşamında, doğadan kopuk bir yaşam süren kent insanının imdadına yetişiyor.



“Ağaç Güzeldir” etkinlikleri kapsamında 21 Mart 2015 Cumartesi günü Türkiye’nin ilk çağdaş gölge tiyatrosu örneği olan “Ağaç İrfan” oyunu Şişli Kent Kültür Merkezi’nde sanatseverler ile buluşuyor. Ülkesinden kaçmak zorunda kalırken sırtını bir ağacın hafızasına yaslayan bir yazarın hikayesi etrafında ilerleyen oyun, köklerini

sanat geleneğine, dallarını evrensel olana uzatmayı amaçlıyor.



25-26 Mart 2015 tarihleri arasında “Dünya Ahşap Günü” etkinlikleri Şişli Oyuncak Ahşap Atölyesi’nin workshopları, Şişli Belediyesi’nin Çiftecevizler Parkı açılışı ve Halil Rıfat Paşa Parkı’ndaki fidan dikim etkinliği ile devam edecek. 28 Mart 2015 Cumartesi günü ise tam bir festival tadında kutlanacak.



Dünyanın farklı ülkelerinden 50 heykeltraş, tüm gün boyunca Nişantaşı Sanat Parkı’nda ahşap heykeller yaparak eserlerini sergileyecekler. Ayrıca dünyanın farklı ülkelerinden festivale katılan müzisyenler, parkta bulunan stantlarda geleneksel ahşap enstrümanlar eşliğinde katılımcılara çeşitli performanslar sunacaklar. 28 Mart 2015 Cumartesi günü ayrıca akademik dünyadan yetkin isimler İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde gerçekleşecek “Ahşap ve Mimari: Ahşap Yapıların Yükselişi” başlıklı sempozyumda ahşabın dünü, bugünü ve geleceği üzerine konuşacaklar.



Geleneksel ahşap enstrümanlar eşliğinde dünya müziği ziyafeti



Etkinliğin son halkası ise 29 Mart 2015 Pazar günü Şişli Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek renkli ve dev bir konser ile noktalanacak. İTÜ Devlet Konservatuarı’nın organik enstrümanlar eşliğinde gerçekleştireceği konser ile başlayacak program, yurtdışından çeşitli müzisyenlerin katılımıyla devam edecek. Dünya müziğinin çeşitli örneklerinin icra edileceği gecede İstanbullular, geleneksel ahşap enstrümanları eşliğinde dünya müziğine doyacaklar.



Dünya müziği Şişli’de



29 Mart 2015 Pazar günü Şişli Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek dünya müziği ziyafeti, dünyanın çeşitli ülkelerinden birbirinden farklı grupların ve enstrümanların performansına sahne olacak. Avrupa menşeili hurdy gurdy, Avustralya’ya özgü bir üflemeli çalgı olan didgeridoo, İrlanda’ya özgü uilleann, Ekvator’a özgü pan flüt rondador, Çin müzik tarihinin en eski müzik aletlerinden pipa, Moğollar’ın “at başlı keman” olarak da bilinen morin khuur, Latin müziğine özgü conga davulu, “çoban borusu” olarak da bilinen İsviçre geleneksel müzik aleti alphorn, konserin dikkat çeken müzik aletlerini oluşturuyor.



“Dünya Ahşap Günü” festivali program akışı:



21 Mart 2015 Cumartesi:

20.30- Tiyatro: “Ağaç İrfan” / Şişli Kent Kültür Merkezi

25 Mart 2015 Çarşamba:

14.00- Çiftecevizler Parkı açılışı

26 Mart 2015 Perşembe:

10.30- Fidan Dikim Etkinliği ( Halil Rıfat Paşa Mahallesi)

28 Mart 2015 Cumartesi:

10.00- Nişantaşı Sanat Parkı, Dünyanın farklı ülkelerinden 50 heykeltraşın ahşap heykel çalışması, Ahşap Atölyesi eşliğinde çeşitli eğitim ve interaktif etkinlikler, geleneksel ahşap enstrümanlar eşliğinde dünya müziği performansları.



28 Mart 2015 Cumartesi:

10.00-17.00: “Ahşap ve Mimari: Ahşap Yapıların Yükselişi” Sempozyumu- İstanbul

Ticaret Üniversitesi

29 Mart 2015 Pazar:

19.00- İTÜ Devlet Konservatuarı Konseri(organik enstrümanlar eşliğinde)

Ahşap Enstrümanlar Eşliğinde Dünya Müziği / Şişli Kent Kültür Merkezi(hurdy gurdy, didgeridoo, kora, balafon, djembe, dundun, uilleann, rondador, pipa, morin khuur, conga davulu, alphorn gibi müzik aletleri eşliğinde)



Bir ağacın 22 faydası veya şehirde ağaç ne “işe” yarar:



1 – Ağaçlar sera etkisi ile mücadele eder.

2 – Ağaçlar havayı temizler.

3 – Ağaçlar oksijen üretir.

4 – Ağaçlar şehri ve sokakları serinletir.

5 – Ağaçlar enerji tasarrufu yapar.

6 – Ağaçlar su tasarrufu yapar.

7 – Ağaçlar erozyonu önler.

8 – Ağaçlar çocukları ultraviyole ışınlardan korur.

9 – Ağaçlar gıda üretir.

10 – Ağaçlar iyileştirir.

11 – Ağaçlar şiddetin azalmasını sağlar.

12 – Ağaçlar mevsimleri gösterir.

13 – Ağaçlar ekonomik fırsatlar yaratır.

14 – Ağaçlar hem öğretmen hem de oyun arkadaşıdır.

15 – Ağaçlar farklı gruplardan insanları bir araya getirir.

16 – Ağaçtan birlik doğar.

17 – Ağaçlar hayvanlar için tente ve yuva görevi görür.

18 – Ağaçlar çirkinlikleri örter.

19 – Ağaçlar tahta sağlar.

20 – Ağaçlar gayrimenkule değer katar.

21 – Ağaçlar iş yoğunluğunu artırır.

22 – Ağaçlar depremden korur.