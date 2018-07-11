Türkiye’nin ilk deneyimsel çocuk eğlence ve kültür merkezi açıldı

Türkiye’nin ilk deneyimsel çocuk eğlence ve kültür merkezi ‘Imagineer Kids’ içerisinde yer alan interaktif aktiviteleri ve sürekli yenilenecek olan alanlarıyla 42 Maslak’ta kapılarını açtı. Çocuklara ve ailelerine farklı bir deneyim sunacak olan Imagineer Kids, eğitici ve eğlenceli bir dünyanın yeni adresi olacak.



Cartoon Network sergisi Türkiye’de ilk defa Imagineer Kids’ de

Türkiye’de çocuklarla ilk defa buluşacak olan ‘’Cartoon Network Bilinmeyenler Dünyası’’ sergisi Imagineer Kids’ de çocukları bekliyor. Sergi; çocuklara günlük ve her zaman karşılaştığımız fakat sebebini bilmediğimiz ilginç bilgileri, eğlenceli bir şekilde deneyimleterek öğretiyor. Çocuklar bu sergide bir muz ile DNA’larının yüzde ellisinin aynı olduğunu, saçlarımızın neden beyazladığını, kutup ayılarının aslında siyah olduğunuPowerPuffGirls’ün, Ben 10’in, Adventure Time’ın, Gumball’un ve Kafadar Ayılar’ın karakterlerindenöğreniyor.

Çocukların yepyeni dünyası Imagineer Kids 42 Maslak’ta…

Imagine(hayal et) ve Engineer(mühendis) kelimelerinin birleşmesinden doğanImagineer Kids, Türkiye’de bir ilk olarak dijital ve analog dünyayı birleştiren özel konseptleriyle 42 Maslak’ta açıldı.

Ulusal Tarih Müzesi- Londra, Manhattan Çocuk Müzesi- A.B.D., Miami Çocuk Müzesi- A.B.D., Londra Bilim Müzesi- İngiltere gibi şehirlerin sergi, eğitim, eğlence, kültür ve aile aktivitelerini bünyesinde bulunduran örneklerle; eğlenirken öğrenmeyi odak noktasına alan Imagineer Kids, Türkiye’deki bu eksikliği tamamlamaya gönüllü oluyor. Mekan, yeni bir oluşum olarak, farklı ve özel deneyimsel alanlarda çocuklara modern ve eğlenceli yeni bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Eğitim ve teknoloji eğlenceyle buluşuyor...

Teknoloji dünyasına doğan, eğlenceyi teknoloji ile bir arada yaşayan çocukların ihtiyaçlarına yönelik tasarlanan bu özel dünyada farklı ünitelerde çeşitli aktiviteler gerçekleşiyor. Çocukların sınırsız hayal gücüne bilim ve teknoloji ile yön veren eğlenceli ve öğretici alanlarıyla geleceğin üretken ve yetenekli bireylerinin yetişmesine katkı sağlayan Imagineer Kids, eğitimi ve eğlenceyi bir araya getiren ‘Edutainment’ konseptiyle 4-12 yaş grubu çocuklara kendi okul müfredatıyla uyumlu ve STEAM (Bilim-Teknoloji-Mühendislik-Sanat-Matematik) eşliğinde eşsiz bir deneyim imkanısunuyor.

0-3 yaş çocuklara yönelik özel modülleri ile Imagineer Kidsher yaştan çocuğa bu muhteşem dünyayı deneyimleme imkanıda sağlıyor.Eğitim ve çocuk pedagojisinde uzman kadronun gözetimi eşliğinde titizlikle hazırlanan özgün içerikleriyle ImagineerKids’de çocuklar eğlenirken öğreniyor.

Dünyaca ünlü lisanslı karakterler ImagineerKids’de…

Çocukların hayran olduğu dünyaca ünlü lisanslı karakterlerin bir arada bulunduğu özel bir çocuk dünyası olarak tasarlananImagıneer Kids; Cartoon Network,Oddbods, DC Comics gibi çok sevilen karakterleri çocuklarla buluşturuyor.ImagineerKids’de, çocuk ve yetişkinler için sergilerin gerçekleştirileceği sergialanı, çocuk tiyatroları,doğum günü odaları, özel temalı etkinlikalanları, sevdikleri lisanslı karakterlerlebuluşacaklarışov sahnesi bulunuyor.

Çocukların kostüm karakterlerle birlikte hayal dünyalarındaki gibi doğum günü partileri düzenleyebileceği Imagineer Kids; küçüklerinkeşif dünyalarına hitap ederken söyleşilere, atölyelere ve ayrıca iş dünyası içinde eğlenceli kurumsal etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.Gün sonunda unutulmayacak birçok deneyim ile alandan ayrılacak aile ve çocuklar bu deneyimideneyimi yılın her anı yaşayabilecek!

