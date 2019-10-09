Uluslararası Basım Teknolojileri Sempozyumu (PrintIstanbul 2019)

Basım, matbaacılık ve grafik endüstrisinin, uluslararası üne sahip akademisyenlerinin, eğitimcilerinin, araştırmacılarının, sektör temsilcilerinin, çalışanlarının ve sivil toplum kuruluşlarının katılacağı ve destekleyeceği bu sempozyum, sektördeki yeniliklerin ve tecrübelerin paylaşılacağı seçkin bir platform oluşturmaktadır.

Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanlığını Doç. Dr. Ahmet Akgül ve Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Oğuz’un birlikte yaptığı 3. Uluslararası Basım Teknolojileri Sempozyumu’na şu ana kadar Almanya, İngiltere gibi basım endüstrisinin gelişmiş olduğu ülkelerin yanı sıra Macaristan, Litvanya, Rusya, Sırbistan gibi çok sayıda ülkeden bildiri özetleri gelmiştir ve yüksek oranda yurtdışı katılımı beklenmektedir.

Hakem değerlendirmelerinden geçerek kabul edilen ve sempozyumda sunulan bütün bildiriler, sempozyum kitabında tam metin olarak basılacak ve web sitesinde on-line olarak yayınlanacaktır.