Ünlü mankenler otizmli çocuklar için podyumda

2001 yılında yayın hayatına başlayan OSMANBEYmoda dergisi 100. Sayısını, Tohum Otizm Vakfı ile işbirliği yaparak bir sosyal sorumluluk projesine dönüştürdü. Kamuoyunda ‘otizm’ konusunda farkındalık yaratmayı ve vakfa kaynak sağlamayı amaçlayan proje kapsamında OSMANBEYmoda’nın 100. Sayısının elde edeceği tüm kâr, Tohum Otizm Vakfı’na bağışlanacak.

Osmanbey’in tek örgütlü gücü olan Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği’nin (OTİAD) aylık yayın organı olan OSMANBEYmoda, 100. sayısını 2 Haziran 2016 tarihinde Sarıyer Büyükdere İskelesi’nde İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) sponsorluğunda gerçekleşecek bir ‘Gala Gecesi’ ile taçlandıracak. Tekstil ve Hazır Giyim sektör temsilcilerinin ve OTİAD Yönetim Kurulunun yanı sıra dergiye emek ve gönül verenlerin bir araya geleceği gala yemeğinde, aralarında podyumların ünlü isimlerinin de bulunduğu 26 kişilik seçkin bir manken grubunun görev alacağı bir de defile gerçekleştirilecek.

Sunuculuğunu Ayşe Tolga’nın yapacağı gecede ünlü futbolcu Mehmet Topal’ın imzalı forması da açık artırma ile satışa sunulacak. Formanın satış geliri de yine Tohum Otizm Vakfı’na bağışlanacak.

Her 68 Çocuktan Biri “OTİZM” Riski ile Doğuyor!

Otizm hakkında OSMANBEYmoda’ya bilgi veren Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, tüm dünyada otizmin görülme sıklığının her geçen yıl hızla arttığına dikkat çekerek; 1985 yılında her 2 bin 500 çocuktan birinde otizm görülürken, bugün doğan her 68 çocuktan birinin otizm riski ile dünyaya geldiğini söyledi. Dünyada her 20 dakikada, bir çocuğa “otizm” tanısı konulduğun altını çizen Özer, otizmin tek tedavi yönteminin erken tanı ve sürekli, yoğun, özel eğitim olduğunu söyledi.

OTİAD BAŞKANI İLKER KARATAŞ:

“Otizmli Çocuklara Bir Hayrımız Dokunursa Ne Mutlu Bize”

Aylık periyodik dergilerde ‘100. Sayı’nın, o derginin sürdürülebilirliğini göstermesi açısından önemli olduğuna dikkat çeken OTİAD Yönetim Kurulu Başkanı İlker Karataş 100 sayıya ulaşan OSMANBEYmoda dergisinin Osmanbey’in iletişiminde önemli bir araç olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Osmanbey’in iletişiminde en önemli araç olan OSMANBEYmoda dergisinin 100. Sayısını, Tohum Otizm Vakfı ile birlikte bir sosyal sorumluluk projesine dönüştürmüş olmasını çok anlamlı buluyorum. Hayır ve bereket ayı Ramazan öncesi gerçekleştireceğimiz bu proje ile otizmli çocuklarımıza ve ailelerine küçük de olsa hayrımız dokunursa ne mutlu bize!”

Büyükdere İskelesi’nde Osmanbey Defilesi



2 Haziran 2016 tarihinde saat 19:00’da Büyükdere İskelesi’nde yapılacak ‘OSMANBEYmoda 100. SAYI GALASI’nda aralarında podyumların ünlü isimlerinin de bulunduğu 26 manken, Osmanbey’in önde gelen firmalarının 2016 İlkbahar / yaz kreasyonlarını giyerek ziyaretçilere muhteşem bir defile sunacaklar.

Kadın ve erkek koleksiyonlarının birlikte sunulacağı defilede görev alacak modeller şöyle:

Alona, Berke Hürcan, Bilge Kara, Can Özsobay, Canan Mutluer, Beril Önder, Ece Gürsel, Ebru Güzel, Ebru Ürün, Engin Koç, Deniz Pulaş, Fatma Yaman, Gülay Kuriş, İpek Gümüşoğlu, İpek Tenolcay, Janset, Melinda, Müge Cinman, Özhan Carda, Sabahat Doğanyılmaz, Sema Şimşek, Selda Aksoy, Sibel Tan, Tuğba Karaca, Yusuf Azuz, Zeliha Çal.