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06.09.2019 - 10:09

Urfa'ya özgü: Şıllık tatlısı tarifi

Urfa'nın meşhur tatlıları arasında bulunan ve çok sevilen şıllık tatlısı tarifini sizinle paylaşıyoruz. Yapımı çok basit olan şıllık tatlısı, kolay malzemelerden oluşuyor. İşte şıllık tatlısı tarifi...

Urfa'ya özgü: Şıllık tatlısı tarifi

Urfa yöresine ait şıllık tatlısı tarifini sizinle paylaşıyoruz. Yapımı çok basit olan şıllık tatlısı, kolay malzemelerden oluşuyor. Krepten yapılan bu tatlı pekmezli şerbet ve kaymakla sunuluyor. Peki, şıllık tatlısı nasıl yapılır? İşte şıllık tatlısı tarifi...  

Malzemeler:

Krep için;

-1 yumurta
-2 su bardağı süt
-1 su bardağı su
-2 su bardağı un
-Bir çimdik tuz

Şerbeti için;

-3 su bardağı su
-2 buçuk su bardağı şeker
-1 yemek kaşığı tereyağı
-1 yemek kaşığı pekmez

Diğer malzemeler;

-Fıstık
-Ceviz
-Kaymak

Urfaya özgü: Şıllık tatlısı tarifi

Şıllık tatlısı nasıl yapılır?

-Krep malzemelerini iyice çırpın. Yağladığınız krep tavasında ince bir şekilde döküp arkalı önlü pişirin.
-Krepleri tek tek bez üzerine serip üstü kapalı soğumaya bırakın.
-Şerbet için su, şeker ve pekmezi karıştırıp 1-2 taşım kaynatın.
-Sonrasında tereyağını ekleyip altını kapatın.
-Kreplerin içine kaymağı sürüp cevizi koyup rulo yapın.
-Ilık şerbet ilave edip fıstıkla süsleyin.

Afiyet olsun.

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