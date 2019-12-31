31.12.2019 - 16:19 | | DHA
2019'da bin 668 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika gelen bilgilere göre; İçişleri Bakanlığınca 2019'da düzenlenen operasyonlarda, 134'ü sözde üst düzey olmak üzere toplam bin 668 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığınca, 2019'da düzenlenen operasyonlarda, 134'ü sözde üst düzey, toplam bin 668 terörist etkisiz hale getirildi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında, 2019'da 146 bin 118 operasyon gerçekleştirildi, gözaltına alınan 213 bin 113 şüpheliden 24 bin 644'ü tutuklandı.
Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 şüpheli yakalandıAnkara''da polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, eylem için silah ve malzeme temini arayışı içerisinde oldukları belirlenen Iraklı 5 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan; Suriye’deki çatışma bölgesinde çekildiği belirlenen görüntülerde DEAŞ’ın küçük yaştaki çocuklara bile silah eğitimi verdiği ortaya çıktı.