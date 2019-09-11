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11.09.2019 - 07:50| ANKARA Milliyet

‘ABD’nin adımları kozmetik adımlardır’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’de kurulması beklenen “Güvenli Bölge” ile ilgili “ABD tarafından atıldığı ya da atıldığı söylenen adımlar, kozmetik adımlardır” dedi.

‘ABD’nin adımları kozmetik adımlardır’

Çavuşoğlu, dün Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD’nin icra ettiği ortak devriye göreviyle ilgili, ABD ile Güvenli Bölge için müzakerelere başlandığında ortak harekat merkezinin kurulmasına yönelik ilk adımın atıldığını qhatırlattı. Buna karşılık, ABD’ye uyarıları da net şekilde açıkladıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, “Neden uyarı yapıldı? Çünkü Münbiç Yol Haritası olmak üzere ABD maalesef bu terör örgütüyle girdiği angajmanlardan dolayı sözünü tutmamış ve bu yol haritasını savsaklamıştır” dedi.

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda bazı ortak devriyeler var evet, ama bunun dışında atılan adımlar ya da atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır. ABD’nin de şekilde bir oyalama sürecine girmek istediğini ve Türkiye’yi de oyalamaya sürecine alıştırmaya çalıştığını görüyoruz, ama bizim bu konuda tutumumuz son derece nettir. Esasen bu gördüğümüz tablo, terörle mücadelede öncü olduğunu söyleyen bir ülkenin içine düştüğü durumu gösteren bir ibretlik bir tablodur. Bir terör örgütünden bağımsız hareket edemeyen sözde müttefikten bahsediyoruz.” 

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