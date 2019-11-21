‘Adalet arayan azar işitiyor’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’ye yaptığı seyahati eleştiren Akşener, Erdoğan’ın ABD ziyaretinde S-400 füzeleri ve F-35 sorununun aşılmadığını belirterek “Şimdi hayati soru şu; istediği hiçbir şeyi alamadığı halde Sayın Erdoğan niye mutlu döndü? Kapalı kapılar ardında bir söz aldı da onun için mi huzur içinde döndü? Buradan Sayın Erdoğan’a soruyorum; Washington’a, milletimizin bekası için mi şahsi bekan için mi gittin? Hiçbir şey alamamışken, milletimizin hakkını savunamamışken, sen neden böyle mutlusun?” dedi.

Rabia Naz Vatan’ın hayatını kaybetmesine de değinen Akşener, şöyle konuştu: “Rabia Naz’ın anası, babası adalet arıyor. Kızının bir kazaya mı, yoksa bir cinayete mi kurban gittiğini bilmek istiyor. Ama adalet arayanlar her seferinde azar işitiyor, tanıklar ifade değiştiriyor. Bir baba, bir anne adalet geciktikçe, adalet yolunu şaşırdıkça isyan ediyor. Duyan var mı? Yok. 1.5 yıl geçmiş, halen bir arpa boyu yol alınamamış. İddialar yenilir yutulur gibi değil. Adalet oyuncak değildir. Geciken adalet adalet değildir.” Gümüşhane’deki Dipsiz Göl’de define aranması ve gölün toprakla doldurulmasına tepki gösteren Akşener, “11 Kasım günü şov yapıp ‘milyon ağaç diktik’ dediler, aynı gün para bulmak için insanlık tarihinin güzelim mirasını kuruttular. Samimiyetleri, fıtratları bu” dedi. -ANKARA Milliyet