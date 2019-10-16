Akşener’den asker selamı

Partisinin grup toplantısında salondakileri Barış Pınarı Harekâtı’nda şehit olanlar için Fatiha okumaya davet eden Akşener, Mehmetçik’e desteğini ifade ederek asker selamı verdi.

Türkiye’nin hiçbir operasyonda uluslararası alanda bu kadar yalnız kalmadığını belirten Akşener, “Bunu görmemek, kafayı kuma gömmek olur. Gelinen noktada, Türkiye’nin mevcut Suriye politikasını, bir cümle ile anlatmak mümkün; Suriye’nin toprak bütünlüğü için Suriye devletine karşı, Suriye’yi parçalayanlarla birlikte mücadele ediyoruz. Oysa Türkiye’yi bugün içine düştüğü sıkıntıdan koruyacak tavır şu olmalıydı; ‘Suriye’nin toprak bütünlüğü için, Suriye devleti ile birlikte, Suriye’yi parçalayanlarla mücadele etmek’. İktidar, Suriye’yi parçalamaya çalışanlara ‘dostum’, Suriye’nin bütünlüğünü korumaya çalışanlara ‘küstüm konuşmuyorum’ diyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da seslenen Akşener, ABD Başkanı Donald Trump’ı işaret ederek, “Rahmetli İsmet İnönü’nün söylediği gibi, ‘Büyük devletlerle ilişki içinde olmak, ayı ile yatağa girmeye benzer’. Yatağa girdiğiniz ayılardan biri, bizi ekonomik yaptırımlarla tehdit ediyor Sayın Erdoğan” dedi.