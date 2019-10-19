Akşener’den Yavaş’a ziyaret: Ayırt etmeden hizmet edecek

Yavaş, dün Akşener ile İYİ Parti yöneticilerini makamında ağırladı. Akşener, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “Kendisi bana Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bir bilgilendirme yaptı. İşi bir tarafıyla kolay, bir tarafıyla ise çok zor. Allah yardımcısı olsun. Kendisini çok kararlı gördüm. Ankara’da yaşayan herkese hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun, garip gurebanın yanında olacağını ve Ankaralıyı ayırt etmeden eşit bir şekilde Belediye hizmetlerini götüreceğini ve çalışmalarını bu merkezde yürüteceğini söyledi. Sayın Yavaş önemli bir belediye tecrübesine sahip bir belediye başkanıdır. Beypazarı’nı önce Türkiye’ye sonra neredeyse dünyaya tanıttı. Eminim ki Ankara ile ilgili daha iyi algı yaratacaktır, buna da inanıyorum.”



Yavaş, Akşener’e, el yapımı şal ve Beypazarı telkârisinden yapılan gümüş kalem hediye etti.