Ali Tatar’ın eşi CHP Ataşehir başkan adayı

Bugün yapılacak kongrede 417 delege oy kullanacak. Rakibi Celal Yalçın’ın Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi tarafından desteklendiğini söyleyen Tatar, seçim öncesi Milliyet’e şunları söyledi: “Şu an rakibim önde görünüyor. Ataşehir’deki değişim isteyen CHP’lilerin talebi doğrultusunda aday olmaya karar verdim. 10 yıldır partiliyim. Eşimin mağduriyetini öne sürerek aday olduğumu söyleyenlere, birey olduğumu, 10 yıldır CHP çatısı altında çalıştığımı ve iş hayatındaki başarılarıma bakmalarını tavsiye ederim. Gönül ister ki adil bir yarış olsun. Seçilirsem, liyakate, emekçi insanların çalışmalarına önem verip, haklarını savunacağım. Emek verenlerin severek partimize ve siyasete katılım gösterdiği bir model oluşturacağız. Herkesi kucaklamak istiyoruz. Seçilemediğim takdirde partide çalışmaya, CHP’yi iktidara taşımak için çaba sarf etmeye devam edeceğim. Küskünlük diye bir şey asla olmaz.”

‘Kumpasla kaybettim’

Her mahallede dayanışma evleri kurarak yurttaşlarla iç içe olmak istediğini sözlerine ekleyen Nilüfer Tatar, “Ben en değerli varlığımı, aydın bir Cumhuriyet subayını haksız kumpaslar sonucu hukuksuzluğa kurban verdim. Kızımızı babasız bıraktılar. Bizim için bundan daha büyük bir kayıp olamaz. Eşimin bıraktığı temiz mirası korumak, onun mücadelesini yaşatmak için CHP’de siyaset yapmaya karar verdim” diye konuştu.