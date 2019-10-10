'Alın teri döke döke mücadele edeceğiz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Dert Haritası” adlı kitap için bir sunuş yazısı kaleme aldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, yazısında, şunları kaydetti: “Türkiye iyi yönetilemiyor, savruluyor. Mevcut siyasal iktidar artık çözüm üreten değil, şikâyet üreten bir makam haline geldi. Oysa 17 yılda istedikleri kanunu çıkardılar. 17 yıldır tek başına Türkiye’yi yönetenler, bugün Türkiye’yi bir sorunlar yumağı ile karşı karşıya bıraktılar. Vergi topladılar yetmedi. Özelleştirme yaptılar; devletin çimento, şeker, tütün, petrokimya ve hatta tank fabrikalarının tamamını sattılar yetmedi. Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Osmanlı’dan beri ilk kez Londra’daki bir avuç tefeciye teslim edildi. Ekonomik bağımsızlığını kaybetti.”

Kılıçdaroğlu yazısını şöyle sürdürdü: “O nedenle biz, bu güzel Türkiye’yi yeniden cennete dönüştürmek için mücadele edeceğiz. Güzel günler görmek için ayrışmadan, bölünmeden, kavga etmeden birlikte mücadele edeceğiz. Çünkü bizim yolumuz hak yoludur. Ekmek yoludur. Bizim yolumuz hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği uygar, çağdaş bir Türkiye yoludur. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir, emek mücadelesidir. Bizim mücadelemiz insan mücadelesidir. Bizim mücadelemiz onur mücadelesidir. Bizim mücadelemiz birlikte kardeşçe yaşama mücadelesidir. Çalışa çalışa, alın teri döke döke, hakkı, hukuku ve adaleti savunarak mücadele edeceğiz ve kazanacağız.”

Ekonomik sorunlar sıralanıyor

Söz konusu kitapta, 81 ildeki ekonomik sorunlara ilişkin resmi veriler yer alıyor. Bu kapsamda; illerdeki Suriyeli sığınmacıların durumu, işsiz sayıları ve uyuşturucu kullanımı gibi veriler sıralanıyor.

TÜGİAD Başkanı’yla görüştü





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Anıl Ali Rıza Şohoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile İstanbul’da bir araya geldi. Toplantıya Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da katıldı. - İSTANBUL DHA