Bahçeli’nin tercihi ‘Sarıkamış şehitleri’

Bahçeli, haber kategorisinde Sarıkamış Harekatı’nın 104. yılı kapsamında Trabzon’un Şalpazarı ilçesi Sis Dağı eteklerinde 3 bin kişinin katılımıyla düzenlenen yürüyüşü konu alan Hakan Burak Altunöz’ün “Sarıkamış şehitleri anısına” isimli fotoğrafına oy verdi. Bahçeli’nin bu kateforide oy verdiği ikinci fotoğraf ise Suriye’nin kuzeyinde Türk askerinin, halka gıda dağıtımının yanı sıra çocukları da çikolata ve şekerle sevindirdiği anının yer aldığı “Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü” fotoğrafı oldu.

Spor kategorisinde “Millilerden asker selamı” başlıklı fotoğrafa oy veren Bahçeli, dalışıyla dünya rekorunu kazanan ve su altında asker selamı veren Şahika Encümen’in fotoğrafı için oy kullandı. Yaşam kategorisinde “Beyaz yürüyüş” fotoğrafını beğenen Bahçeli, yine yaşam kategorisinde iç savaş mağduru Suriyeli baba-oğulun yer aldığı “Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor” fotoğrafı oyladı.

Beşiktaş esprisi

Spor kategorisinde yer alan fotoğrafları inceleyen Bahçeli, Fenerbahçe ve Galatasaray futbol takımları arasındaki maçtan bir karenin oylamada yer aldığını görünce esprili şekilde “Niye Beşiktaş’ın fotoğrafının olmadığını” sordu. Bahçeli, oylama sonrasında “Anadolu Ajansı’nın her yıl düzenlediği fotoğraf yarışması, olayların değerlendirilmesi, kültür hayatımızın zenginleşmesi açısından önemli” dedi.