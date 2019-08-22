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22.08.2019 - 11:06

Bakan Soylu: Yılbaşından beri 80 bin 570 operasyonda 635 PKK'lı etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşından beri 80 bin 570 operasyonda 635 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu: Yılbaşından beri 80 bin 570 operasyonda 635 PKK'lı etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 belediyede görevden almalarla ilgili, ''Kanunların verdiği yetkiyi, yine kanunların verdiği sorumluluğu yerine getirmek için kullandık. Yanlış hiç bir şey yapmadık. Eğer dağda silahlı mücadeleyi veriyorsak, bunu yapmak zorundaydık. Çünkü o teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor'' dedi. 

Adana'da korkunç olay!Adana'da, kimliği belirsiz bir kişi, 1'i mobilet üzerinde, 2'si kahvehanede olmak üzere 3 kişi tabancayla öldürüldü. Mobilet üzerinde öldürülen şahsın kucağında 5 yaşındaki çocuğunun da bulunduğu öğrenildi.
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