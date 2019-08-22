22.08.2019 - 11:06
Bakan Soylu: Yılbaşından beri 80 bin 570 operasyonda 635 PKK'lı etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşından beri 80 bin 570 operasyonda 635 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 belediyede görevden almalarla ilgili, ''Kanunların verdiği yetkiyi, yine kanunların verdiği sorumluluğu yerine getirmek için kullandık. Yanlış hiç bir şey yapmadık. Eğer dağda silahlı mücadeleyi veriyorsak, bunu yapmak zorundaydık. Çünkü o teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor'' dedi.