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16.10.2019 - 09:53 | | DHA

Bakan Soylu'dan ABD'ye yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili, "İlk yaptırımdan sonra mal değişiminde herhangi bir değişim yoktur, arz ederim" dedi.

Bakan Soylu'dan ABD'ye yanıt

Bakan Soylu, atıf yaptığı 2 Ağustos 2018 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika'da bir malımız var, FETÖ. Onu da orada bırakmayız, alacağız!" demişti.

Bakan Soyludan ABDye yanıt

Kız arkadaşıyla zorla ilişkiye girdiğini öğrenince...Konya'da çay ocağında, Uğur A.'yı (38) başından, E.G.'yi de (17) sırtından tabancayla vurarak yaralayan Emre Samat (32), tutuklandı. Samat ifadesinde Uğur A.'yı kız arkadaşı B.Y. (27) ile zorla ilişkiye girip, parasını aldığı, E.G.'yi ise tabancayı beline koymaya çalıştığı sırada yanlışlıkla vurduğunu söyledi. Olaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan B.Y. ile Oktay T.(36) ve Hüseyin Y.'ye (29) ise elektronik kelepçe takılarak, ev hapsi cezası verildi.
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