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10.10.2019 - 07:50 | | BAHAR ATAKAN Ankara

‘Belediye turuna’ çıkıyor

‘Belediye turuna’ çıkıyor

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener, 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçim sonucunda kazanılan ilçe ve belde toplam 23 belediyeyi ziyaret edecek. Edinilen bilgiye göre; ziyaret ettiği 23 belediyede başkanlarla birlikte halka seslenecek olan Akşener, esnaf ziyareti de yapacak. İlk ziyaret, 16 Ekim’de Muş’a gerçekleştirilecek. Muş’un İYİ Parti’li Kırköy, Sarıpınar ve Yeşilova’yı ziyaret edecek olan Akşener, “Üretime dayalı bir Türkiye” hedefiyle hazırlanan İYİ Parti’nin projelerini halka anlatacak. Akşener ziyaretlerinde “işsizliğe ve hukukun üstünlüğüne” de vurgu yapacak. İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Prof. Dr. Metin Ergun, “Sayın Genel Başkan belediye başkanlarıyla baş başa görüşecek, ihtiyaçlarını soracak. Belediye başkanlarıyla birlikte halk buluşması gerçekleştirilecek. Güçlü bir Türkiye vizyonumuz var. Bunun için plan ve projelerimiz bulunuyor. Üreten bir temel projemiz” açıklamasını yaptı.

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