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24.12.2019 - 21:10 | | AA

Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in yeni Dışişleri Bakanı'nı kutladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in göreve yeni başlayan Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic'i tebrik etti.

Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in yeni Dışişleri Bakanı'nı kutladı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı ve Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı Turkovic ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, görüşmede, yeni görevi dolayısıyla mevkidaşı Turkovic'i kutladı.

Dışişleri Bakanlığı da dün yaptığı yazılı açıklamada, Bosna Hersek'te Ekim 2018'de düzenlenen genel seçimlerin ardından kurulan yeni hükümete başarı dileğinde bulunmuştu.

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