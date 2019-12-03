Çekilme Türkiye’nin bilgisi dahilinde

Giani, “Süreç Türkiye’nin bilgisi dahilinde yürüyor” dedi. Bataryanın 15 Kasım itibariyle çekileceği Ankara’ya bildirilmişti.

Milliyet’e açıklamalarda bulunan Gaiani, çekilme süreci ve son duruma ilişkin şunları söyledi:

“NATO uzun yıllardan beri üye ülkeler rotasyonu prensibine dayalı olarak ve antlaşmanın dördüncü maddesi uyarınca Türkiye’ye koruma tedbirleri sağlıyor. Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta konuşlanan Amerikan ve Alman Patriot’larının geri çekilmesinden sonra ve Türk makamlardan gelen talebe İtalyan Parlamentosu’nda gerekli onayın verilmesiyle füze savunma sistemi bataryaları NATO’nun Active Fence misyonu kapsamında 2016’da Kahramanmaraş’ta konuşlandı. İki bataryanın biri operasyonel, diğeri yedekte herhangi bir arızanın gerçekleşmesi durumunda devreye girecek şekilde ayarlanmıştı. Bu senenin sonuna kadar birçok kez süresi uzatıldı. 2019’un sonunda yapılan anlaşmanın süresinin dolduğu belliydi. Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’na tepki olarak çekiliyor olduğuna ilişkin yapılan haberler gerçeği yansıtmıyor. Süreç Türkiye’nin bilgisi dahilinde yürüyor.”