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29.11.2019 - 07:50 | | GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

Cem Uzan’dan yeniden yargılanma başvurusu

Yaklaşık 10 yıldır Fransa’da yaşayan eski Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan’ın avukatı Metin Altmışkara, yeniden yargılanma başvurusu yaptıklarını, Uzan’ın Türkiye’ye dönüşü ile ilgili hukuki süreci başlattığını açıkladı.

Cem Uzan’dan yeniden yargılanma başvurusu

Genç Parti Hukuk Müşaviri Altmışkara, Uzan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimine katılmak için dönmek istediği söylentilerine açıklık getirmek ve hukuki sürece ilişkin bilgi verdi. Yaklaşık 10 yıldır Fransa’da yaşayan eski Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan’ın avukatı Metin Altmışkara, yeniden yargılanma başvurusu yaptıklarını, Uzan’ın Türkiye’ye dönüşü ile ilgili hukuki süreci başlattığını açıkladı.

Genç Parti Hukuk Müşaviri Altmışkara, Uzan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimine katılmak için dönmek istediği söylentilerine açıklık getirmek ve hukuki sürece ilişkin bilgi verdi. Altmışkara, “Cem Uzan siyasete girişinin bedelini tüm aile fertleriyle çok ağır ödemiştir. Uzan ailesine karşı FETÖ tarafından büyük bir ustalıkla komplo yapılmıştır. 50 yıllık bir grup ve holding ortadan kaldırılmıştır. Uzan ailesinin hak arama mücadelesi devam etmektedir. Yargılayan 26 hakimin 16’sı FETÖ’cüdür. Mahkum olmuşlar ve ihraç edilmişlerdir. Yeniden yargılama konusunda mahkemelere dün itibarıyla başvurular yapılmıştır. Türkiye’ye dönüşüyle ilgili hukuki süreci başlatmıştır.

Tarafsız hakimlerle yargılama yapılacağına inancı sonsuzdur” dedi. Uzan’ın iki ay içinde dönmek istediği yönündeki iddiaların sorulması üzerine Altmışkara, “En kısa sürede gelmek istediğini beyan etmiştir. Yaptığımız başvuruların beklenmesinin uygun olacağı kanaatinde kendisi. Dönüşü için iki ay süre vermek doğru olmaz” dedi.  

Husumetli ailelerin silah, taş ve sopalı kavgasında kan aktıKahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, husumetli 2 kişi arasında çıkan ve diğer aile fertlerinin de karışmasıyla çıkan silahlı kavgada 5'i av tüfeği, 7'isi taş ve sopalarla olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
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