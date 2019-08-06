06.08.2019 - 08:01| AYKUT YILMAZ / Ankara
Çevre Bakanlığı’ndan Karadeniz genelgesi
İklim değişikliğinden en fazla etkilenen bölgelerin başında gelen ve yaşanan sel felaketlerinde çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği Karadeniz Bölgesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan belediyelere uyarı geldi.
Bakan Murat Kurum’un imzasıyla Karadeniz bölgesindeki belediyelere gönderilen genelgede, imar planları ve alt yapı projelerinin tasarımında iklim değişikliği parametrelerinin dikkate alınması istendi. Genelgede yerel yönetimlerin, kendi görev ve sorumluluk alanları ile ilgili olarak hazırlayacakları projelerden uygun görülenlere bakanlık tarafından finansman desteği verileceği belirtilerek, belediyelerden bu kapsamda hazırlayacakları projeleri en geç 3 ay içerisinde bakanlığa göndermeleri istendi. l
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