MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyasetÇevre Bakanlığı’ndan Karadeniz genelgesi
06.08.2019 - 08:01| AYKUT YILMAZ / Ankara

Çevre Bakanlığı’ndan Karadeniz genelgesi

İklim değişikliğinden en fazla etkilenen bölgelerin başında gelen ve yaşanan sel felaketlerinde çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği Karadeniz Bölgesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan belediyelere uyarı geldi.

Çevre Bakanlığı’ndan Karadeniz genelgesi

Bakan Murat Kurum’un imzasıyla Karadeniz bölgesindeki belediyelere gönderilen genelgede, imar planları ve alt yapı projelerinin tasarımında iklim değişikliği parametrelerinin dikkate alınması istendi. Genelgede yerel yönetimlerin, kendi görev ve sorumluluk alanları ile ilgili olarak hazırlayacakları projelerden uygun görülenlere bakanlık tarafından finansman desteği verileceği belirtilerek, belediyelerden bu kapsamda hazırlayacakları projeleri en geç 3 ay içerisinde bakanlığa göndermeleri istendi. l 

Taksinin çarptığı motosikletli kamyonunun altından kalmaktan kıl payı kurtulduDolapdere’de sokağa giriş yapmak için aniden direksiyonu sağa kıran taksici, seyir halindeki motosikletliye çarptı. Kaza anı kameralara yansırken, motosikletinden düşerek sürüklenen sürücü çöp kamyonunun altında girmekten kıl payı kurtuldu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Halk otobüsü ile iş makinesi çarpıştı! Yaralılar var

Halk otobüsü ile iş makinesi çarpıştı! Yaralılar var

Baron 3 bin 500 liradan satıldı!

Baron 3 bin 500 liradan satıldı!

KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM belirledi!

KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM belirledi!

Kahvede oturanların üzerine ateş açılmıştı! Yeni gelişme

Kahvede oturanların üzerine ateş açılmıştı! Yeni gelişme

Sıradaki Haber