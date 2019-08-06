Çevre Bakanlığı’ndan Karadeniz genelgesi

Bakan Murat Kurum’un imzasıyla Karadeniz bölgesindeki belediyelere gönderilen genelgede, imar planları ve alt yapı projelerinin tasarımında iklim değişikliği parametrelerinin dikkate alınması istendi. Genelgede yerel yönetimlerin, kendi görev ve sorumluluk alanları ile ilgili olarak hazırlayacakları projelerden uygun görülenlere bakanlık tarafından finansman desteği verileceği belirtilerek, belediyelerden bu kapsamda hazırlayacakları projeleri en geç 3 ay içerisinde bakanlığa göndermeleri istendi. l