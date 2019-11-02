Erdem: Beraat edeceğime eminim

Erdem, dün CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte basın toplantısı düzenledi. CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısına CHP İnsan Hakları Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Eren Erdem’in avukatları Onur Cingil, Zeynel Öztürk ve milletvekilleri ile birlikte partililer katıldı. Davadan beraat edeceğine olan inancının tam olduğunu belirten Erdem, “Ne dün ne bugün korktuk ne de yarın korkacağız. Hep beraber aynı kararlılıkla Türkiye’nin çoğulcu gerçek bir demokrasi ile bütünleşmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz. Beni 28 Şubat’ta kendilerine zulüm edenleri adeta örnek alan, onlara benzemiş bir güruh rehin aldı. Onlar kendilerine zulüm edenlere benzedi ama biz onlara benzemeyeceğiz. Biz herkes için adaleti savunmaya devam edeceğiz” dedi.