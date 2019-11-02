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02.11.2019 - 07:50 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Erdem: Beraat edeceğime eminim

Kapatılan Karşı gazetesine yönelik davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan ve önceki gün tahliye edilen eski CHP milletvekili ve PM üyesi Eren Erdem, beraat edeceğinden emin olduğunu söyledi.

Erdem: Beraat edeceğime eminim

Erdem, dün CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte basın toplantısı düzenledi. CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısına CHP İnsan Hakları Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Eren Erdem’in avukatları Onur Cingil, Zeynel Öztürk ve milletvekilleri ile birlikte partililer katıldı. Davadan beraat edeceğine olan inancının tam olduğunu belirten Erdem, “Ne dün ne bugün korktuk ne de yarın korkacağız. Hep beraber aynı kararlılıkla Türkiye’nin çoğulcu gerçek bir demokrasi ile bütünleşmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz. Beni 28 Şubat’ta kendilerine zulüm edenleri adeta örnek alan, onlara benzemiş bir güruh rehin aldı. Onlar kendilerine zulüm edenlere benzedi ama biz onlara benzemeyeceğiz. Biz herkes için adaleti savunmaya devam edeceğiz” dedi. 

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