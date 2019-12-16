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16.12.2019 - 07:50 | | BAHAR ATAKAN Ankara

‘Her türlü tedbiri aldık’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa okullarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Mevzuat gereği üzerimize düşen tedbiri yerine getirmek söz konusuysa biz buna yarın için hazırız. Her türlü senaryoya, duruma karşı bütün tedbirleri almış durumdayız” dedi.

‘Her türlü tedbiri aldık’

Selçuk, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, özetle şunları kaydetti:

- HAZIRIZ: (Doğa Koleji’nin devir işlemi) Bu konuda bizim eğer yarın üzerimize mevzuat gereği düşen tedbiri yerine getirmek söz konusuysa biz buna yarın için hazırız. Her türlü hazırlığımız var ama bu tür işler hemen ‘açtım-kapattım’ biçiminde yürüyen işler değil. Belirli bir mevzuatı takip etmek ve 3 kere bununla ilgili teftiş işleminin gerçekleşmesi ve bir okuldaki bütün öğrencilerin ve öğretmenlerin huzurunu dikkate alma ihtiyacı var. Şundan emin olabilirsiniz her türlü senaryoya ve her türlü duruma karşı bütün tedbirlerimizi almış durumdayız.

- ŞIRINGALI ÇİKOLATA: (7 yaşındaki Mert Yağız Köksal’ın hayatını kaybetmesi) Şu andaki mevzuat kantinde cips, kola ve benzeri ne varsa bunların hepsinin satışının yasaklandığını ortaya koyan bir mevzuat. Yani mevzuata göre aykırı. Kantinde istenmeyen bazı ürünlerin satışıyla ilgili elbette bazı durumlar var ve bu söz konusu spesifik durumda olduğu gibi, 29 Kasım’da Tarım Bakanlığı’nın teftişinin olması ve hemen aynı hafta okulun yönetiminin bir teftişinin olmasıyla ilgili bütün belgeler ortada. Ama bu bizim daha fazla denetim yapmamız gerektiğini de söylüyor, daha fazla ilgilenmemiz gerektiğini de söylüyor. Bununla ilgili çalışıyoruz.

- DERS ÇİZELGELERİ: Temel becerilere ilişkin zorunlu derslerin korunması şartıyla derinleşme, kişiselleştirme, uygulamaya yeterli zaman sağlamak için zorunlu ders saati ve çeşitlerinin azaltılması, tüm eğitim kademelerinde ders çizelgelerinin yeniden yapılandırılması, özel eğitim ihtiyacı olan bireylere yönelik müfredatların geliştirilmesi, hayat boyu öğrenme programlarının çeşitliliği ve niteliğinin artırılması konusundaki çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.

Gök rekor kırdı

‘Her türlü tedbiri aldık’

TBMM Başkanvekili Levent Gök, bütçe görüşmelerinin 6. turunda bir rekora imza attı; Gök birleşimi, hiç ara vermeden 8 saat 15 dakika süreyle yönetti.

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