İhracı istenen Aygün CHP’den istifa etti

Edinilen bilgiye göre, Aygün istifa dilekçesini CHP Genel Merkezi’ne teslim etti. Aygün dilekçesinde, “Gördüğüm lüzum üzerine CHP üyeliğinden istifa ediyorum” ifadelerini kullandı. CHP Ankara İl Başkanlığı’nca, 22 Aralık’ta Aygün hakkında “inşaatlarıyla ilgili mahkeme kararlarını kendi mecrasından çıkararak kamuoyunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ve CHP’nin tartışılmasına neden olduğu” gerekçesiyle “kesin çıkarma” istemiyle disiplin soruşturması açılmıştı. CHP ayrıca Aygün’ün kız kardeşi olan Belediye Meclisi Üyesi Şehnaz Sibel Aygün hakkında da kesin çıkarma istemiyle disiplin soruşturması başlatmıştı.

‘O dönem bitti’

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, “Sinan Aygün, hem kamuoyu vicdanında hem de hukuk nezdinde mahkûm edilmiştir. Ankara’da artık, ranta, talana dayalı işlem olmayacaktır, o dönem bitmiştir. Aygün de istifa ederek, artık bu anlayış sahiplerinin CHP’de yer bulamayacağının farkına vardığını göstermiştir” dedi. Güvener, Milliyet’e şunları söyledi: “Bütün CHP örgütü Mansur Yavaş ve belediye meclis üyelerinin arkasındadır” dedi.