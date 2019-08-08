İki bakanlık arasında gönüllülük protokolü

İmza töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Dünyayı tüm canlılar için yaşanabilecek bir yer haline getirmek zorundayız” dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise “Gençliği erken yaşlarda toprakla, fidanlarla buluşturmamız, suyu ve iklim değişikliğinin önemini onlara aktarmamız lazım” diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu’nda düzenlenen törende Kasapoğlu ile Pakdemirli, “Gönüllülük Alanında İş Birliği Protokolü”ne imza attı.

‘Gençler güç verecek’

Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan gönüllük projesi ile gençlere toprakla ilgili bir pencere açacaklarını, gençleri toprak ve tabiata saygılı olmaya yönlendireceklerini vurgulayan Kasapoğlu, “Toprak gençlere, gençler de toprağa güç verecek. Aşık Veysel’in dediği gibi, ‘Benim sadık yarim kara topraktır.’ Dünyayı tüm canlılar için yaşanabilecek bir yer haline getirmek zorundayız” dedi.

Pakdemirli de bakanlıklar arasındaki iş birliklerinin daha da ileriye taşınması dileğinde bulunarak şunları söyledi: “İki bakanlık yan yana geldiği zaman mutlaka bu işlerden bir sinerji çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Bakanlık olarak sorumluluk alanlarımız çok geniş. Gençlerimize verebileceğimiz konular var. Tarımın geleceği için, ormanın geleceği için ve diğer konular için gençlikle bir şekilde buluşmamız lazım. Gençliği erken yaşlarda toprakla buluşturmamız lazım, fidanlarla buluşturmamız lazım. Suyu ve iklim değişikliğinin önemini onlara aktarmamız lazım” dedi.